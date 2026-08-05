تلاش آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی در لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، معاون وزیر دفاع لهستان روز چهارشنبه اعلام کرد که لهستان - که با اوکراین و روسیه هم‌مرز است - در حال مذاکره با واشنگتن در مورد ایجاد یک پایگاه دائمی آمریکایی در خاک خود است.

تقریباً ۱۰۰۰۰ سرباز آمریکایی در حال حاضر در این کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا مستقر هستند که تقریباً منحصراً به صورت چرخشی فعالیت می‌کنند.

هفته گذشته، آمریکا بررسی رسمی حضور نظامی خود در اروپا را آغاز کرد که آن را با هدف سوق دادن این قاره به پذیرش مسئولیت اصلی دفاع متعارف خود خوانده است.

اما لهستان - که نقشی استراتژیک در جبهه شرقی ناتو ایفا می‌کند و حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دفاع اختصاص می‌دهد- در تلاش است تا حضور آمریکا را در خاک خود تقویت کند.

پاول زالوسکی، معاون وزیر دفاع لهستان به شبکه تلویزیونی TVP گفت: ما مرحله اولیه این فرآیند را تکمیل کرده‌ایم و اراده سیاسی که مدت‌ها پیش ابراز شده بود را نیز به پایان رسانده‌ایم. واشنگتن به ورشو اطلاع داده است که یک تیم آمریکایی ایجاد خواهد شد که همراه لهستان در مذاکرات خواهد بود.

وی گفت که ایالات متحده و لهستان در حال حاضر پیشنهاداتی را رد و بدل می‌کنند و توضیح داد که این پیشنهادها هنوز رسمی نیستند.

واشنگتن از تعدادی از کشورهای اروپایی که اجازه استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های ناتو در خاک خود در جنگ با ایران را ندادند، به شدت انتقاد کرده است.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا همچنین تهدید کرده بود که اگر برخی از کشورها از عمل به تعهدات خود خودداری کنند، سهم کشورش در بودجه این ائتلاف را کاهش خواهد داد.

در اجلاس سال گذشته، متحدان ناتو متعهد شدند که تا سال ۲۰۳۵ حداقل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های امنیتی اختصاص دهند از جمله ۳.۵ درصد که منحصراً به هزینه‌های نظامی اختصاص داده شده است.