به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا ۱.۴ میلیارد یورو (۱.۶ میلیارد دلار) از سود حاصل از داراییهای مسدود شده روسیه را برای کمک به اوکراین استفاده خواهد کرد.
این کمیسیون افزود که این پول که در ۳ آگوست به این بلوک منتقل شد، از سود بخشی از داراییهای بانک مرکزی روسیه که توسط اتحادیه اروپا در پی حمله مسکو مسدود شده بود، حاصل شده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در بیانیهای بدون توجه به لشکرکشی و نظامیسازی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه پیش از جنگ اوکراین مدعی شد: روسیه باید هزینه ویرانیهایی را که ایجاد کرده است بپردازد و ما از درآمد حاصل از داراییهای توقیفشده روسیه برای اطمینان از این امر استفاده میکنیم. ما ۱.۴ میلیارد یوروی دیگر از این مبلغ را در اختیار اوکراین قرار میدهیم. این امر از مقاومت مداوم اوکراین در برابر جنگ غیرقانونی روسیه حمایت خواهد کرد.
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