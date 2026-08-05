حملات موشکی گسترده روسیه علیه پایتخت اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روسیه بامداد امروز چهارشنبه با شلیک موشک‌های بالستیک پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. در پی این حملات دست‌کم دو نفر کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

مسئولان کی‌یف اعلام کردند که بارانی از موشک‌ها و پهپادهای روسیه به ساختمان‌های این شهر و چندین انبار اصابت کرده و خسارات گسترده‌ای برجا گذاشته است.

نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد موشک‌ها از دست‌کم دو مسیر مختلف به سمت کی‌یف که حدود سه میلیون نفر جمعیت دارد شلیک شده‌اند.

شهردار کی‌یف نیز گفت: در پی این حملات یک ساختمان ۲۰ طبقه دچار آتش‌سوزی شد که به احتمال زیاد بر اثر اصابت موشک رخ داده است. چندین انبار نیز در نقاط مختلف شهر هدف حمله قرار گرفتند.

این حمله در حالی انجام شد که طی هفته‌های اخیر حملات میان روسیه و اوکراین شدت گرفته است. بر اساس تحلیل خبرگزاری فرانسه، روسیه در ماه ژوئیه بیش از دو برابر نسبت به قبل از موشک در حملات خود استفاده کرده است.

حملات روسیه به کی‌یف و حومه آن در روز شنبه نیز ۱۰ کشته و بیش از ۳۰ زخمی برجا گذاشت.