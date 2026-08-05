به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین نوریزدان ظهر امروز چهارشنبه در جریان افتتاح پروژه آب‌رسانی به شهر معمولان، اظهار داشت: باهدف پایداری و افزایش ظرفیت تأمین آب شرب شهر معمولان، یک حلقه چاه آهکی با دبی ۲۰ لیتر بر ثانیه، پس از حفر، تجهیز و اجرای خط انتقال، بااعتبار ۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی گفت: در راستای ارتقای زیرساخت‌های آب‌رسانی و تأمین آب پایدار شهر معمولان، پروژه افزایش ظرفیت تأمین آب شرب این شهر با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان، افزود: این پروژه شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه آهکی با دبی ۲۰ لیتر بر ثانیه، احداث اتاقک چاه، اجرای عملیات نیرورسانی و احداث دو کیلومتر خط انتقال آب است که باهدف کمک به تأمین آب شرب شهر معمولان اجرا شد.

نوریزدان با بیان اینکه این طرح نقش مهمی در تقویت منابع تأمین آب شهر معمولان دارد، گفت: اجرای این پروژه در راستای افزایش ظرفیت آب‌رسانی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان معمولان انجام شده است.

