آغاز پروژه ۶۹۰ میلیارد ریالی اصلاح شبکه توزیع آب همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات اجرایی پروژه اصلاح شبکه توزیع آب شرب مرکز استان با اعتباری افزون بر ۶۹۰ میلیارد ریال خبر داد و اظهار کرد: این پروژه عمرانی با هدف مدیریت بهینه فشار شبکه، کاهش حوادث، پیشگیری از شکستگی‌ها و در نهایت افزایش پایداری تامین آب شرب شهروندان همدانی به مرحله اجرا درآمده است.

وی با اشاره به مبانی علمی این پروژه تصریح کرد: عملیات اصلاح شبکه توزیع براساس نتایج مطالعات کالیبراسیون مدل هیدرولیکی و پهنه‌بندی فشاری شبکه آب شهر همدان انجام می‌شود و طرحی که پیش از این از سوی شرکت مشاور مطالعه شده و اولویت‌های اجرایی آن مشخص شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان افزود: بر همین اساس قراردادی به ارزش ۶۹۰ میلیارد ریال از محل منابع مالی ماده ۱۱ منعقد شد که مطابق آن اصلاح ۶ کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر همدان در دستور کار قرار گرفت.

بختیاری‌فر در تشریح مشخصات فنی این پروژه گفت: در اجرای این طرح از لوله‌های با دوام چدن داکتیل در قطرهای ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر استفاده خواهد شد که این اقدام نقش بسزایی در ارتقای عملکرد فنی و استهلاک‌زدایی از شبکه توزیع آب شهر ایفا می‌کند.

وی با اشاره به آغاز عملیات فاز نخست این پروژه عمرانی خاطرنشان کرد: در مرحله اول این طرح سه کیلومتر خط لوله چدن داکتیل با قطر ۴۰۰ میلی‌متر در محدوده کوی اعتمادیه و بلوار جوان شهر همدان در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در پایان تاکید کرد: اجرای کامل این پروژه ضمن بهبود زیرساخت‌های آبرسانی پایتخت تاریخ و تمدن کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.