خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: تنش آبی در ناحیه منفصل شهری نایسر و روستای آساوله سنندج، این روزها به یکی از مهمترین مطالبات مردم این مناطق تبدیل شده است.
اگرچه بارندگیهای سال آبی جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته و ذخایر سدهای استان در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما ساکنان روستای آساوله و نایسر سنندج همچنان ساعتها و گاهی تا دو شبانهروز از آب آشامیدنی محروم میشوند.
بررسی این وضعیت در نشست مشترک مدیران حوزه آب و نمایندگان مردم نشان داد که چالش امروز کردستان بیش از آنکه به کمبود منابع آب مربوط باشد، به مشکلات زیرساختی، شبکه توزیع و تأمین برق ایستگاههای پمپاژ بازمیگردد.
کردستان؛ استانی با منابع آبی متنوع
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان در این نشست با تشریح وضعیت منابع تأمین آب استان اظهار کرد: شبکه تأمین آب کردستان متکی به ۱۰ سد، ۹ تصفیهخانه آب، پنج سامانه اضطراری تأمین و تصفیه، ۱۵۰ حلقه چاه شهری، ۵۶۸ حلقه چاه روستایی، هفت رشته قنات شهری، ۱۳ رشته قنات روستایی و بیش از یک هزار چشمه است.
محمد فرهاد با بیان اینکه سالانه ۱۷۴ میلیون مترمکعب آب در استان تولید میشود، افزود: از این میزان ۱۱۸ میلیون مترمکعب به مصرف میرسد که حدود ۹۴ میلیون مترمکعب آن در شهرها و بقیه در روستاها مورد استفاده قرار میگیرد.
وی سهم منابع سطحی در تأمین آب شرب استان را ۵۳ درصد و منابع زیرزمینی را ۴۷ درصد اعلام کرد و گفت: این ترکیب، پایداری مناسبی برای تأمین آب ایجاد کرده، اما استمرار خشکسالی و افزایش مصرف، مدیریت دقیق منابع را ضروری ساخته است.
شش سال خشکسالی و فشار بر منابع زیرزمینی
فرهاد با اشاره به شرایط اقلیمی کردستان اظهار کرد: هرچند میزان بارندگی سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته، اما شهرستانهای شرقی استان همچنان با کاهش بارندگی روبهرو هستند.
وی ادامه داد: کردستان ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر میگذارد و آثار این خشکسالیهای پیدرپی همراه با برداشتهای بیرویه از سفرههای زیرزمینی، همچنان بر وضعیت منابع آب استان سایه انداخته است.
چالش اصلی؛ شبکه توزیع نه کمبود آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان مهمترین مشکل موجود را شبکه توزیع دانست و گفت: ظرفیت تولید، انتقال و تصفیه آب در بخش عمده استان پاسخگوی نیاز است، اما توسعه نامتوازن شهرها، افزایش سکونتگاههای حاشیهای و انشعابات غیرمجاز، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است.
وی افزود: توسعه زیرساختها، اصلاح خطوط انتقال، مدیریت شبکه و ساماندهی انشعابات غیرمجاز از مهمترین برنامههایی است که برای کاهش مشکلات آبرسانی در دستور کار قرار دارد.
گلایه مردم؛ آب ساعتها قطع میشود
در این نشست، معتمدان نایسر و آساوله نیز مشکلات مردم را تشریح کردند.
یکی از معتمدان ناحیه منفصل نایسر با بیان اینکه بسیاری از محلات این منطقه در طول روز با قطعی آب مواجه هستند، اظهار کرد: همزمان با خاموشی برق، ایستگاههای پمپاژ از مدار خارج میشوند و آب محلههای مختلف نیز قطع میشود.
وی خواستار کاهش خاموشی برق در این منطقه شد و تأکید کرد که استمرار این وضعیت، زندگی روزمره هزاران نفر از ساکنان نایسر را با مشکل روبهرو کرده است.
فؤاد ارشدی، معتمد روستای آساوله نیز از وضعیت نامناسب آب شرب این روستا خبر داد و گفت: طی حدود ۲۰ روز گذشته، برخی خانوارها تا ۴۸ ساعت به آب آشامیدنی دسترسی نداشتهاند و ناچار شدهاند آب مورد نیاز خود را از چشمهها تأمین کنند.
وی افزود: کوچههای نغمه، قانع، بهارستان و رسالت از جمله مناطقی هستند که بیشترین مشکل را دارند و ساکنان این محلات گاهی تا شش ساعت در شبانهروز از آب آشامیدنی محروم میشوند.
ارشدی نیز قطعی برق را یکی از عوامل اصلی اختلال در آبرسانی دانست و خواستار همکاری بیشتر شرکت توزیع نیروی برق برای کاهش خاموشیها شد.
ذخایر سدها در وضعیت مطلوب است
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان نیز با اشاره به وضعیت مناسب منابع آبی استان اظهار کرد: میانگین بارندگی امسال به ۵۲۰ میلیمتر رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد افزایش داشته است.
آرش آریانژاد افزود: از نظر منابع و ذخایر آب، هیچ کمبودی در استان وجود ندارد و سدهای عباسآباد، گاران، قشلاق، آزاد، گاوشان و قوچم از ذخایر مطلوبی برخوردار هستند.
وی تأکید کرد: هر میزان آب مورد نیاز شرکت آب و فاضلاب باشد، از سوی شرکت آب منطقهای تأمین خواهد شد و مشکل موجود، بیشتر به شبکه توزیع و اجرای پروژههای زیرساختی مربوط است.
آریانژاد همچنین از آماده بودن سه حلقه چاه رزرو در شهرستانهای بیجار و قروه برای شرایط اضطراری خبر داد و گفت: بخش عمده اعتبارات پروژه انتقال آب به شرق استان تأمین شده و پیشبینی میشود انتقال آب از سد قوچم به قروه حداکثر تا دو سال آینده به بهرهبرداری برسد.
ساماندهی ساختوسازهای غیرمجاز؛ پیشنیاز رفع مشکلات زیرساختی
شهردار سنندج در ادامه نشست بررسی وضعیت آب شرب نایسر و آساوله، توسعه بیضابطه ساختوساز را یکی از عوامل تشدید مشکلات زیرساختی این مناطق دانست و اظهار کرد: پس از الحاق ناحیه منفصل شهری نایسر به محدوده سنندج، ساماندهی این منطقه با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
انور رشیدی با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی برای اراضی دارای اسناد قولنامهای از نظر قانونی امکانپذیر نیست، افزود: با این وجود، مجموعه مدیریت شهری در حال بررسی و پیگیری راهکارهای قانونی برای حل این مشکل است.
وی ادامه داد: یکی از چالشهای موجود، واگذاری انشعابات به برخی ساختوسازهای غیرمجاز است که این موضوع موجب تداوم روند توسعه بیرویه و خارج از ضابطه شده و کنترل ساختوسازها را با دشواری مواجه کرده است.
شهردار سنندج با اشاره به کمبود سرانههای خدماتی در نایسر گفت: این منطقه از نظر فضاهای عمومی با کمبود جدی مواجه است و شهرداری در تلاش است با استفاده از اراضی در اختیار، نسبت به احداث پارک و توسعه فضاهای عمومی اقدام کند.
رشیدی همچنین از انجام مطالعات مربوط به احداث یک معبر جدید در نایسر خبر داد و تصریح کرد: اجرای این پروژه میتواند بخشی از مشکلات ترافیکی و خدماترسانی این منطقه را برطرف کند.
وی بر لزوم همکاری همه دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز تأکید کرد و افزود: تحقق توسعه متوازن و ایجاد مبلمان شهری مناسب در نایسر، مستلزم همراهی تمامی دستگاههای دولتی است.
کنترل ساختوسازهای غیرمجاز برای جلوگیری از تشدید معضلات
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این نشست، ساختوسازهای فاقد مجوز را یکی از مهمترین چالشهای مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: باید با همکاری دستگاههای مسئول، روند ساختوسازهای غیرمجاز به حداقل برسد تا در آینده مشکلاتی مانند کمبود زیرساختهای آب، برق و سایر خدمات شهری تشدید نشود.
امیر قادری افزود: برنامهریزی شده است همزمان با هفته دولت، پروژههای نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در روستاهای قار و دوشان به بهرهبرداری برسد تا بخشی از نیاز متقاضیان مسکن از مسیر قانونی تأمین شده و انگیزه برای ساختوسازهای غیرمجاز کاهش یابد.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای شهری و مدیریت صحیح ساختوسازها، از مهمترین الزامات پیشگیری از بروز مشکلات خدماتی در مناطق حاشیهای سنندج به شمار میرود.
آنچه از مجموع اظهارات مدیران و مطالبات مردم برمیآید، این است که کردستان امروز بیش از آنکه با کمبود منابع آب روبهرو باشد، با چالش توزیع عادلانه و پایدار آب مواجه است.
وجود ذخایر مناسب در سدها، افزایش بارندگی و آمادگی برای تأمین آب، زمانی برای مردم نایسر و آساوله ملموس خواهد شد که اصلاح شبکههای فرسوده، توسعه زیرساختها، مدیریت مصرف و کاهش خاموشی ایستگاههای پمپاژ به نتیجه برسد؛ مطالبهای که ساکنان این مناطق امیدوارند پیش از پایان فصل گرما رنگ واقعیت به خود بگیرد.
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