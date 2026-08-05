کشف ۲ تن چوب قاچاق از وانت نیسان در زیرکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی سلمانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی زهان شهرستان زیرکوه هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، دو تن چوب قاچاق فاقد هرگونه مجوز حمل کشف کردند که در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه با تأکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاقچیان چوب و صیانت از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.