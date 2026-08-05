پایان بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده در جنگ روستای تتنک 

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صالحی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین اظهار کرد: همکاری بنیاد مسکن با دستگاههای اجرایی و اقدامات انجامشده در حوزه عمران روستایی، نقش مؤثری در رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم داشته است.
وی با اشاره به روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده در روستای تتنک افزود: سرعت اجرای عملیات بازسازی در این روستا قابل تحسین است و این روند موجب رضایت عمومی مردم منطقه شده است.
گونجی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین نیز از آمادگی این نهاد برای توسعه طرحهای عمرانی در شهرستان بوئینزهرا خبر داد و بر ادامه اجرای طرحهای هادی روستایی و مقاومسازی واحدهای مسکونی تأکید کرد.
گونجی همچنین اعلام کرد: واحدهای مسکونی آسیبدیده در جریان جنگ رمضان در روستای تتنک در صورت تکمیل فرآیندهای اجرایی، در هفته دولت به بهرهبرداری خواهند رسید.
نظر شما