تسریع در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن قم با هماهنگی شبکه بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، روند تأمین و پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن استان قم در نشستی با حضور مسئولان استانداری، مدیران بانک‌های عامل و مدیرکل راه و شهرسازی استان بررسی و بر تسریع در پرداخت تسهیلات و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی تأکید شد.



محمدرضا انگشت‌باف، سرپرست اداره‌کل فنی، عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری قم، در نشستی با حضور مدیران بانک‌های صادرات و مسکن استان، روند تأمین و پرداخت تسهیلات مربوط به طرح نهضت ملی مسکن را بررسی کرد.



در این نشست که در استانداری قم برگزار شد، موضوعات مرتبط با فرآیند پرداخت تسهیلات، هماهنگی‌های بانکی و راهکارهای تسریع در حمایت مالی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



همچنین آخرین وضعیت اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن استان و نیازهای موجود در این حوزه با حضور حسین زنجیرانی فراهانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، بررسی شد.



حاضران در این نشست بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان به‌منظور تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تسهیل ارائه خدمات مالی به متقاضیان تأکید کردند.در صورت نیاز، می‌توانم این خبر را در قالب استاندارد خبرگزاری مهر با جزئیات بیشتر و نقل‌قول‌های خبری نیز تنظیم کنم.

