به گزارش خبرگزاری مهر، امین عدیلی با اشاره به آغاز عملیات ساماندهی مسیل‌های واقع در حاشیه شهر چابهار گفت: این پروژه به طول یک کیلومتر و با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان به‌زودی اجرا خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان همچنین از ارائه تسهیلات ویژه به ساکنان حاشیه شهر چابهار خبر داد و افزود: به افراد دارای سابقه سکونت در واگذاری زمین تا ۸۰ درصد تخفیف تعلق می‌گیرد و تاکنون متقاضیان این منطقه مبلغ ۱۲۱ میلیارد تومان تخفیف دریافت کرده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه ۶۵ درصد از مبلغ حاصل از ساماندهی نیز در همان محل برای اجرای پروژه‌های عمرانی هزینه خواهد شد.

عدیلی با اشاره به روند ارزیابی قطعات مسکونی اظهار داشت: تاکنون ۴ هزار قطعه توسط کارشناسان بنیاد مسکن در حاشیه شهر چابهار ارزیابی و در سامانه ثبت شده که از این تعداد، یک هزار و ۷۵۰ قطعه به ساکنان واگذار شده است.

وی در خصوص شهرستان سراوان نیز گفت: طرح ساماندهی در محلات هوشک، جهادآباد، غفورآباد، احمدآباد و سرجو سراوان در دست تهیه است. مطالعات زمین‌شناسی این محلات انجام شده و مطالعات شهرسازی محله جهادآباد نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در ادامه گفت: تاکنون ۲۱ میلیارد تومان پروژه عمرانی شامل زیرسازی و آسفالت به مساحت ۳۰ هزار مترمربع در این مناطق اجرا شده است.

عدیلی در بخش دیگری به عملکرد بنیاد مسکن در شهرستان زهک اشاره کرد و گفت: در زهک تاکنون ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در بخش زیرسازی، آسفالت و کفسازی هزینه شده است.

وی در پایان اعلام کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان در ۷ شهرستان استان عهده‌دار ساماندهی است که تاکنون بیش از ۹۷۶ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت، بیش از ۱۸ هزار متر طول جدول‌گذاری و بیش از ۸۱ هزار مترمربع کفسازی و پیاده‌روسازی را با اعتبار بیش از ۵۵۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به اجرا درآورده است.