مدیر آموزش و پرورش دیّر: ۲۰ مدرسه شهرستان دوشیفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه خواجه بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: بخش مهمی از برنامه‌های پروژه مهر با محوریت کلاس‌بندی، ثبت‌نام دانش‌آموزان، تأمین کتاب‌های درسی، ساماندهی نیروی انسانی، آماده‌سازی مدارس، ایمنی فضاهای آموزشی و برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی در حال اجراست.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر افزود: ثبت‌نام پایه‌های اول و هفتم انجام شده و ساماندهی نیروهای دوره ابتدایی نیز در حال انجام است؛ فرآیند ساماندهی دوره‌های متوسطه اول و دوم نیز تا پایان هفته تکمیل خواهد شد تا مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادگی لازم را داشته باشند.

خواجه، تشکیل مجمع خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار را از دیگر مصوبات شورای آموزش و پرورش شهرستان دیر عنوان کرد و گفت: مراحل نهایی تشکیل این مجمع در حال انجام است و استفاده از ظرفیت خیرین برای توسعه فضاهای آموزشی و تکمیل کلاس‌های درس با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی هنرستان «ایران ماهر» در شهرستان دیّر اظهار کرد: این هنرستان با همکاری اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و با هدف تربیت نیروی ماهر متناسب با نیازهای منطقه راه‌اندازی می‌شود. کارگاه شیلات مرکز فنی و حرفه‌ای برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و رشته‌هایی مانند مکانیک خودرو نیز با همکاری این مرکز دنبال خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش دیّر با اشاره به پروژه‌های عمرانی این شهرستان گفت: مدرسه پروین اعتصامی آماده بهره‌برداری است و در هفته دولت افتتاح خواهد شد،همچنین پروژه‌های مدرسه فارابی، مدرسه شهید سلیمانی و مدرسه فاطمه زهرا(س) به مرحله پایانی رسیده‌اند و تلاش می‌شود تا دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

خواجه کمبود فضای آموزشی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان دییر دانست و افزود: در حال حاضر ۲۰ مدرسه شهرستان به‌صورت دوشیفته فعالیت می‌کنند و توسعه فضاهای آموزشی در شهرهای دیر، آبدان، بردستان، دوراهک و روستاهای شهرستان ضروری است.

وی، احداث مدارس جدید، ایجاد هنرستان دخترانه، توسعه کارگاه‌های هنرستانی، تکمیل نمازخانه‌ها، احداث چمن مصنوعی، تعمیر سالن‌های ورزشی و تجهیز مراکز مشاوره و رفاهی فرهنگیان را از نیازهای مهم آموزش و پرورش شهرستان برشمرد و خواستار حمایت دستگاه‌های اجرایی و اختصاص اعتبارات لازم برای رفع این کمبودها شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر همچنین از ایجاد مرکز مشاوره «پیوند» در شهرستان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش‌آموزان و خانواده‌ها راه‌اندازی شده و برای آغاز فعالیت آن برنامه‌ریزی لازم انجام گرفته است.

وی با اشاره به دستاوردهای دانش‌آموزان دیر در سال تحصیلی گذشته اظهار کرد: این شهرستان در حوزه پرورشی رتبه چهارم استان و در حوزه دارالقرآن رتبه دوم استان را کسب کرده است. همچنین دانش‌آموزان شهرستان در مسابقات قرآن، پرسش مهر، درس‌هایی از قرآن، مسابقات فرهنگی و هنری و جشنواره خوارزمی موفق به کسب رتبه‌های استانی و کشوری شده‌اند.

خواجه از برگزاری بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ جلسه کلاس تقویتی و کنکور به‌صورت رایگان در ۹ پایگاه متوسطه شهرستان خبر داد و گفت: کلاس‌های جبرانی دانش‌آموزان ابتدایی نیز در بیش از ۹۰ درصد مدارس این دوره برگزار شده است.