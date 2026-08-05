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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

مدیر آموزش و پرورش دیّر: ۲۰ مدرسه شهرستان دوشیفته است

مدیر آموزش و پرورش دیّر: ۲۰ مدرسه شهرستان دوشیفته است

بوشهر- مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر گفت: با اجرای برنامه‌های پروژه مهر، مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده می‌شوند، اما کمبود فضای آموزشی همچنان موجب دوشیفته بودن ۲۰ مدرسه شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه خواجه بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: بخش مهمی از برنامه‌های پروژه مهر با محوریت کلاس‌بندی، ثبت‌نام دانش‌آموزان، تأمین کتاب‌های درسی، ساماندهی نیروی انسانی، آماده‌سازی مدارس، ایمنی فضاهای آموزشی و برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی در حال اجراست.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر افزود: ثبت‌نام پایه‌های اول و هفتم انجام شده و ساماندهی نیروهای دوره ابتدایی نیز در حال انجام است؛ فرآیند ساماندهی دوره‌های متوسطه اول و دوم نیز تا پایان هفته تکمیل خواهد شد تا مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادگی لازم را داشته باشند.

خواجه، تشکیل مجمع خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار را از دیگر مصوبات شورای آموزش و پرورش شهرستان دیر عنوان کرد و گفت: مراحل نهایی تشکیل این مجمع در حال انجام است و استفاده از ظرفیت خیرین برای توسعه فضاهای آموزشی و تکمیل کلاس‌های درس با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی هنرستان «ایران ماهر» در شهرستان دیّر اظهار کرد: این هنرستان با همکاری اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و با هدف تربیت نیروی ماهر متناسب با نیازهای منطقه راه‌اندازی می‌شود. کارگاه شیلات مرکز فنی و حرفه‌ای برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و رشته‌هایی مانند مکانیک خودرو نیز با همکاری این مرکز دنبال خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش دیّر با اشاره به پروژه‌های عمرانی این شهرستان گفت: مدرسه پروین اعتصامی آماده بهره‌برداری است و در هفته دولت افتتاح خواهد شد،همچنین پروژه‌های مدرسه فارابی، مدرسه شهید سلیمانی و مدرسه فاطمه زهرا(س) به مرحله پایانی رسیده‌اند و تلاش می‌شود تا دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

خواجه کمبود فضای آموزشی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان دییر دانست و افزود: در حال حاضر ۲۰ مدرسه شهرستان به‌صورت دوشیفته فعالیت می‌کنند و توسعه فضاهای آموزشی در شهرهای دیر، آبدان، بردستان، دوراهک و روستاهای شهرستان ضروری است.

وی، احداث مدارس جدید، ایجاد هنرستان دخترانه، توسعه کارگاه‌های هنرستانی، تکمیل نمازخانه‌ها، احداث چمن مصنوعی، تعمیر سالن‌های ورزشی و تجهیز مراکز مشاوره و رفاهی فرهنگیان را از نیازهای مهم آموزش و پرورش شهرستان برشمرد و خواستار حمایت دستگاه‌های اجرایی و اختصاص اعتبارات لازم برای رفع این کمبودها شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر همچنین از ایجاد مرکز مشاوره «پیوند» در شهرستان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش‌آموزان و خانواده‌ها راه‌اندازی شده و برای آغاز فعالیت آن برنامه‌ریزی لازم انجام گرفته است.

وی با اشاره به دستاوردهای دانش‌آموزان دیر در سال تحصیلی گذشته اظهار کرد: این شهرستان در حوزه پرورشی رتبه چهارم استان و در حوزه دارالقرآن رتبه دوم استان را کسب کرده است. همچنین دانش‌آموزان شهرستان در مسابقات قرآن، پرسش مهر، درس‌هایی از قرآن، مسابقات فرهنگی و هنری و جشنواره خوارزمی موفق به کسب رتبه‌های استانی و کشوری شده‌اند.

خواجه از برگزاری بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ جلسه کلاس تقویتی و کنکور به‌صورت رایگان در ۹ پایگاه متوسطه شهرستان خبر داد و گفت: کلاس‌های جبرانی دانش‌آموزان ابتدایی نیز در بیش از ۹۰ درصد مدارس این دوره برگزار شده است.

کد مطلب 6909229

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