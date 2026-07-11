به گزارش خبرنگار مهر، حمزه خواجه عصر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیر، با اشاره به اینکه این نهاد زیربنای توسعه پایدار و محور تربیت سرمایه انسانی است، اظهار کرد: با پایان سال تحصیلی، مهم‌ترین مأموریت آموزش و پرورش، اجرای دقیق و منظم پروژه مهر برای آغاز باشکوه سال تحصیلی جدید است که شامل ساماندهی نیروی انسانی، ثبت‌نام دانش‌آموزان و ایمن‌سازی فضاهای آموزشی می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش دیّر با بیان اینکه مشارکت اولیا و خیرین برای پیشبرد اهداف آموزشی ضروری است، خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای اصلی برای بازگشایی مدارس، تجهیز کلاس‌های درس به وسایل سرمایشی است.

وی همچنین به رفع مشکلات زیرساختی مدرسه پروین اعتصامی اشاره کرد و افزود: با هماهنگی شهرداری و اعضای شورا، در حال برنامه‌ریزی برای رفع چالش‌های مشرف بودن این فضای آموزشی هستیم.

خواجه با اشاره به آغاز امتحانات نهایی از فردا، اظهار داشت: امتحانات در چهار حوزه امتحانی برنامه‌ریزی شده است.

وی ضمن تقدیر از همکاری ستاد نماز جمعه و دستگاه‌های اجرایی در فراهم‌سازی این فضاها، از برگزاری کلاس‌های جمع‌بندی با بهره‌گیری از دبیران خوش‌نام و باسابقه برای دانش‌آموزان خبر داد.

وی با اشاره به موفقیت‌های آموزشی شهرستان دیّر گفت: آموزش و پرورش دیّر موفق به کسب رتبه چهارم استانی در حوزه پرورشی شده است.

خواجه در پایان از اعضای شورا و مسئولین شهرستان درخواست کرد با تأمین اعتبارات لازم و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، این نهاد را در تحقق عدالت آموزشی و اجرای مصوبات شورا یاری کنند.