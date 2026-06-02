کمبود کلاس درس در دیّر؛ سقف و دیوار برخی مدارس دچار آسیب جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه خواجه صبح سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیّر، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت زیرساختها، از فعالیت ۲۰ مدرسه بهصورت دو شیفته خبر داد و این مسئله را عامل اصلی کاهش کیفیت آموزشی و رفاه دانشآموزان و فرهنگیان دانست.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر با اشاره به وضعیت بحرانی ایمنی در برخی بناها، بر ضرورت مداخله فوری نوسازی مدارس تأکید کرد.
وی هشدار داد که سقف و دیوارهای برخی مدارس دچار آسیب جدی شده و در مواردی خطر ریزش سقف، جان دانشآموزان را تهدید میکند.
کمبود فضای استاندارد برای برگزاری آزمونها
خواجه کمبود فضای استاندارد برای برگزاری آزمونها را از دیگر چالشها برشمرد و اظهار داشت: به دلیل محدودیت فضا، آزمون ورودی مدارس نمونه با حضور ۲۵۰ داوطلب در مصلای نماز جمعه برگزار میشود.
وی همچنین بر نیاز مبرم شهرستان به یک سالن مستقل و استاندارد برای حوزههای امتحانی تأکید کرد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر به تغییر گرایش دانشآموزان به سمت رشتههای مهارتی اشاره کرد و گفت: با افزایش تمایل به تحصیل در هنرستانها، توسعه فضاهای فنی و کارگاهی و همچنین احداث هنرستان دخترانه، به یکی از اولویتهای اصلی و مطالبات جدی شهرستان تبدیل شده است.
حضور ۸۰۰ دانشآموز اتباع در شهرستان
خواجه به حضور ۸۰۰ دانشآموز اتباع در شهرستان اشاره کرد و افزود: افزایش جمعیت دانشآموزی در برخی نقاط، فشار مضاعفی بر فضاها وارد کرده است که تأمین زمین و احداث مدارس جدید برای دانش آموزان شهرستان و همچنین دانشآموزان اتباع، باید در برنامههای آتی دیده شود.
وی با اشاره به روند اجرای پروژه مهر، از تشکیل کارگروههای فنی برای ساماندهی نیروها و تجهیزات خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با بازدیدهای میدانی تا پایان خردادماه، وضعیت توزیع نیروی انسانی و نیازهای زیرساختی برای سال تحصیلی جدید به قطعیت برسد.
رئیس آموزش و پرورش دیّر به زمانبندی امتحانات اشاره کرد و گفت: امتحانات داخلی تا ۲۲ خردادماه بهصورت حضوری ادامه دارد و آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم نیز از ۲۱ تیرماه آغاز خواهد شد که جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
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