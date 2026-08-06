به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهاد شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان از شتاب گرفتن اقدامات اجرایی برای رفع تنش آبی نایسر و آساوله سنندج خبر داد و گفت: با اجرای پروژههای اضطراری و پایداری برق ایستگاههای پمپاژ، مشکل افت فشار و قطعی آب این مناطق بهزودی برطرف میشود.
وی بیان کرد: در پی برگزاری نشست اضطراری بررسی وضعیت آب شرب نایسر و آساوله، مجموعهای از اقدامات فنی و اجرایی برای رفع افت فشار و قطعی آب در دستور کار قرار گرفت که بخش عمدهای از آنها در حال اجرا است.
وی افزود: با همکاری شرکت توزیع نیروی برق برای تأمین برق پایدار ایستگاههای پمپاژ و اجرای پروژههای فوری از سوی شرکت آب و فاضلاب استان، پیشبینی میشود طی روزهای آینده مشکل کمآبی در برخی نقاط نایسر و آساوله به میزان قابل توجهی برطرف و آب شرب پایدار برای ساکنان این مناطق تأمین شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با قدردانی از پیگیریهای استاندار کردستان و همکاری دستگاههای اجرایی و خدماترسان، گفت: همافزایی میان دستگاههای مسئول موجب شتاب گرفتن عملیات اجرایی شده و امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن شرایط شبکه آب شرب این مناطق به وضعیت پایدار بازگردد.
فرهاد تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان تا رفع کامل مشکلات تأمین آب شرب نایسر و آساوله، اجرای طرحهای پیشبینیشده را با تمام ظرفیت ادامه خواهد داد.
گفتنی است؛ استاندار کردستان روز گذشته در نشست ویژه بررسی مشکلات آب شرب ناحیه منفصل شهری نایسر و روستای آساوله با حضور مدیران دستگاههای مرتبط، معتمدان و نمایندگان مردم، بر اجرای فوری راهکارهای عملی برای رفع تنش آبی و کاهش قطعی آب در این دو منطقه تأکید کرده بود.
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