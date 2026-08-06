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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

آبفای کردستان: مشکل کم‌آبی نایسر و آساوله به‌زودی رفع می‌شود

آبفای کردستان: مشکل کم‌آبی نایسر و آساوله به‌زودی رفع می‌شود

سنندج- مدیرعامل شرکت آبفا کردستان از تسریع اجرای طرح‌های اضطراری برای رفع تنش آبی نایسر و آساوله خبر داد و گفت: مشکل افت فشار و قطعی آب این مناطق طی روزهای آینده برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهاد شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از شتاب گرفتن اقدامات اجرایی برای رفع تنش آبی نایسر و آساوله سنندج خبر داد و گفت: با اجرای پروژه‌های اضطراری و پایداری برق ایستگاه‌های پمپاژ، مشکل افت فشار و قطعی آب این مناطق به‌زودی برطرف می‌شود.

وی بیان کرد: در پی برگزاری نشست اضطراری بررسی وضعیت آب شرب نایسر و آساوله، مجموعه‌ای از اقدامات فنی و اجرایی برای رفع افت فشار و قطعی آب در دستور کار قرار گرفت که بخش عمده‌ای از آنها در حال اجرا است.

وی افزود: با همکاری شرکت توزیع نیروی برق برای تأمین برق پایدار ایستگاه‌های پمپاژ و اجرای پروژه‌های فوری از سوی شرکت آب و فاضلاب استان، پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده مشکل کم‌آبی در برخی نقاط نایسر و آساوله به میزان قابل توجهی برطرف و آب شرب پایدار برای ساکنان این مناطق تأمین شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با قدردانی از پیگیری‌های استاندار کردستان و همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول موجب شتاب گرفتن عملیات اجرایی شده و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط شبکه آب شرب این مناطق به وضعیت پایدار بازگردد.

فرهاد تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان تا رفع کامل مشکلات تأمین آب شرب نایسر و آساوله، اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده را با تمام ظرفیت ادامه خواهد داد.

گفتنی است؛ استاندار کردستان روز گذشته در نشست ویژه بررسی مشکلات آب شرب ناحیه منفصل شهری نایسر و روستای آساوله با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط، معتمدان و نمایندگان مردم، بر اجرای فوری راهکارهای عملی برای رفع تنش آبی و کاهش قطعی آب در این دو منطقه تأکید کرده بود.

کد مطلب 6910018

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چندساله نایسر و آساوله مشکل آب دارن امسال ربط دادن به قطعی برق چه ربطی داره ما وقتایی هم که برق داریم آب نداریم.

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