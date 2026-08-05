سهم مرزهای خوزستان از تردد زائران کشور به ۳۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در تشریح وضعیت تردد زائران از پایانه‌های مرزی استان اظهار کرد: از ۲۵ تیر تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، مجموع تردد زائران از مرزهای شلمچه و چذابه به یک‌میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۲۸ نفر رسیده است و در همین بازه زمانی مجموع تردد زائران از تمام مرزهای کشور ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۳۳۴ نفر ثبت شده است.

وی افزود: مجموع تردد رفت و برگشت زائران از مرز شلمچه یک‌میلیون و ۵۷۱ هزار و ۱۶ نفر است که این مرز ۲۹ درصد از کل تردد زائران کشور را به خود اختصاص داده و در پایانه مرزی چذابه نیز ۳۹۷ هزار و ۵۰۳ تردد ثبت شده است که ۷ درصد از سهم کل تردد کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۰ هزار و ۶۳۴ زائر از مرز شلمچه و ۵۶ هزار و ۳۵ زائر از مرز چذابه خارج شده‌اند که هنوز به کشور بازنگشته‌اند؛ از این رو تأمین و مدیریت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای بازگشت زائران با جدیت در دستور کار قرار دارد.

خسروی با اشاره به پیش‌بینی حجم ورود زائران بیان کرد: برای روز چهارشنبه ورود ۶۰ هزار زائر به شلمچه و ۱۷ هزار زائر به چذابه پیش‌بینی شده است و برای روز پنجشنبه ورود ۱۵ هزار زائر به شلمچه و ۱۸ هزار زائر به چذابه برآورد می‌شود.

وی درباره عملکرد ناوگان عمومی در شلمچه گفت: تاکنون پنج هزار و ۶۹۱ صورت‌وضعیت برای انتقال ۱۳۲ هزار و ۱۳۲ مسافر به سمت پایانه مرزی شلمچه صادر شده است و دو هزار و ۲۸۲ صورت‌وضعیت نیز برای جابه‌جایی ۶۷ هزار و ۱۳۸ مسافر از مرز شلمچه به مقاصد مختلف صادر شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان افزود: مجموع صورت‌وضعیت‌های صادره به و از پایانه شلمچه هفت هزار و ۹۷۳ فقره است که ۱۷ درصد کل صورت‌وضعیت‌های صادره برای مرزهای اربعینی کشور را شامل می‌شود. بیشترین اعزام ناوگان به شلمچه از استان‌های کرمان، فارس و تهران و بیشترین بازگشت ناوگان از این مرز به استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر انجام شده است.

خسروی با اشاره به آمار تردد در محورهای استان اظهار کرد: در این مدت بیش از ۱۷ میلیون و ۲۰۹ هزار تردد در محورهای خوزستان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه رصد افزایش دارد. محورهای آبادان به خرمشهر، بندر امام به ماهشهر و شوش به اهواز پرترددترین محورهای استان بوده‌اند.

وی در پایان تصریح کرد: انتقال ۳۰ تا ۳۵ هزار زائر از پادگان ثامن‌الائمه به پایانه سیاحت و سپس مرز شلمچه، اجرای کنترل دروازه‌ای، تقویت گشت‌های جاده‌ای، تأمین سوخت ناوگان، به‌کارگیری ۱۰۹ دستگاه ناوگان شرکت‌های نفتی و ۲۰۰ دستگاه ون ۱۱ نفره پلاک اروند و ارسال ۱۵۰ هزار پیامک ایمنی برای کاربران جاده‌ای از جمله اقدامات انجام‌شده برای مدیریت تردد و ارتقای ایمنی سفر زائران است.