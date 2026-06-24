تردد روزانه ۱۳ هزار زائر از شلمچه نشانگر افزایش ۱۱ درصدی سفرهاست

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۷ خرداد تا دوم تیرماه، ۱۱۸ هزار و ۳۰۴ تردد از مرزهای استان خوزستان ثبت شده است.
وی با اشاره به آمار تفکیکی مرزها افزود: در این بازه زمانی، تردد ۹۶ هزار و ۷۸۵ زائر در مرز شلمچه و ۲۱ هزار و ۵۱۸ زائر در مرز چذابه به ثبت رسیده است.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان خوزستان ادامه داد: قریب به ۸۲ درصد ترددهای زائران از مرز شلمچه در شهر خرمشهر و بیش از ۱۸ درصد سفرها نیز از طریق مرز چذابه به کشور عراق و زیارت عتبات عالیات صورت گرفته است.
خسروی با اشاره به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و موج حرکت زائران به سمت عتبات عالیات تصریح کرد: مرزهای شلمچه و چذابه شور و حال متفاوتی به خود گرفتهاند و هزاران زائر از طریق این مرزها راهی سفرهای زیارتی هستند.
وی با پیشبینی وضعیت بازگشت زائران توضیح داد: پیشبینی میشود سفرهای بازگشت زائران از پنجم تیرماه آغاز شود و اوج ورود زائران به کشور و بازگشت به سمت مبادی اولیه سفرها در روزهای ۶ و ۷ تیرماه صورت گیرد.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان خوزستان تأکید کرد: با احصاء ظرفیت ناوگان اتوبوس منتظر به خدمت، تمهیدات لازم برای اعزام ناوگان حملونقل عمومی و جابهجایی ایمن و آسان زائران اتخاذ شده است.
خسروی در مورد اقدامات رفاهی بیان کرد: با توجه به شرایط جوی و گرمای هوا، با نصب سایهبان، مهپاش و سیستمهای خنککننده در داخل سالنها و مسیرهای تردد خارج از سالن در پایانههای مرزی، اقدامات لازم برای ارائه خدمات رفاهی و تسهیل تردد زائران فراهم شده است.
وی در پایان با اشاره به وضعیت زیرساختی پایانههای مرزی یادآور شد: عملیات بازسازی دو سالن آسیبدیده در پایانه مرزی شلمچه در آستانه اتمام بوده و پیش از آغاز سفرهای اربعین حسینی به پایان میرسد تا امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات بهینهتر به زائران و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) مهیا شود.
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