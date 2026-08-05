به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه خبری «ذی اینترسپت» به نقل از یک مقام دولتی آمریکا فاش کرد که پنتاگون با اتخاذ یک مکانیسم جدید، آمار تلفات نظامیان خود در جنگ با ایران را تغییر داده است؛ اقدامی که به گفته این منبع، با هدف «مخفی کردن شمار واقعی تلفات» طراحی شده است.
از زمان آغاز درگیریها، پنتاگون برای اعلام رسمی آمار کشتهها و مجروحان از سامانه تحلیل خسارات دفاعی موسوم به «DCAS» استفاده میکرد؛ سیستمی که مسئولیت ردیابی وضعیت نظامیان و گزارش آن به کنگره و رئیسجمهور را بر عهده داشت. با این حال، گزارش «ذی اینترسپت» تأکید میکند که آمار ارائهشده توسط این سامانه همواره با انتقاداتی مبنی بر «لاپوشانی» و فاصله زیاد با اعداد واقعی همراه بوده است.
این انتقادات پس از آن شدت گرفت که پنتاگون در پی حملات تلافیجویانه ایران به تأسیسات آمریکا در خاورمیانه در ماه ژوئیه، رویه شمارش خود را تغییر داد. طبق این گزارش، پنتاگون از هفته گذشته با طبقهبندی جدیدی، تلفات را تحت عنوان کلی «عملیاتهای خارجی» دستهبندی میکند تا آنها را از آمار کلی جنگ با ایران جدا کند.
بر اساس دادههای فاششده، از تاریخ ۷ ژوئیه تاکنون، ۲۷۳ نظامی آمریکایی کشته یا زخمی شدهاند. با احتساب این تعداد در کنار آمار قبلی سامانه «DCAS»، مجموع تلفات رسمی به ۷۰۴ نفر میرسد که نشاندهنده افزایشی ۸۳ درصدی نسبت به آمار ثبتشده در ۸ آوریل (زمان برقراری اولین آتشبس میان دو طرف) است.
پنتاگون در توجیه این تغییر رویه مدعی شده است که عملیات «خشم حماسی» به پایان رسیده و تلفات جدید باید تحت عنوان عملیاتهای خارجی در حوزه مسئولیت «سنتکام» (فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه) ثبت شوند.
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