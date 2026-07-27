  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

آمارسازی نهاد تروریستی سنتکام علیه ایران

آمارسازی نهاد تروریستی سنتکام علیه ایران

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی تغییر مسیر ۱۷ کشتی تجاری در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز دوشنبه با انتشار پیامی مدعی شد تاکنون مسیر ۱۷ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تغییر داده است.

این نهاد تروریستی در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: از زمان ازسرگیری محاصره [توسط] ایران، مسیر ۱۷ کشتی تجاری را تغییر داده، ۲ کشتی را از کار انداخته و ۲ کشتی را بازرسی کرده‌ایم.

نهاد تروریستی مذکور پیشتر نیز نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود.

کد مطلب 6901071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها