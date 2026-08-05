صدیقی: هر اقدام در تبریز باید در تراز پیشینه پرافتخار آن باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت ۱۴ مرداد روز تبریز، با اشاره به جایگاه ویژه این شهر در تاریخ ایران اظهار کرد: تبریز در طول تاریخ همواره در بزنگاههای مهم کشور نقشآفرین بوده و تنها یک شهر نبوده، بلکه بخشی از فرآیند تاریخسازی ایران را رقم زده است.
وی افزود: تبریز با نبوغ، تلاش و مجاهدت فرزندان خود به شهر اولینها تبدیل شد و در جریان نهضت مشروطه نیز به عنوان یکی از مهمترین پایگاههای آزادیخواهی و قانونطلبی، نقشی ماندگار ایفا کرد.
تبریز؛ میراثدار تاریخ و تمدن ایران
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش شخصیتهای برجسته این خطه در تحولات کشور گفت: نامهایی همچون ستارخان، باقرخان، ثقةالاسلام و شیخ محمد خیابانی بخشی از سرمایه تاریخی تبریز هستند که در مسیر دفاع از استقلال، قانون و پیشرفت ایران نقشآفرینی کردند.
صدیقی ادامه داد: تبریز در دورههای مختلف تاریخی، از عرصه سیاست و اقتصاد گرفته تا صنعت، تجارت، فرهنگ و تمدن، تأثیرگذار بوده و همواره به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه کشور شناخته شده است.
وی با اشاره به جایگاه امروز تبریز در ساختار سیاسی کشور اظهار کرد: برخورداری این شهر از تعداد قابل توجهی کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی پس از تهران، نشاندهنده جایگاه تاریخی و ظرفیتهای اجتماعی و سیاسی این منطقه است.
ضرورت تصمیمهای بزرگ برای آینده تبریز
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با طرح این پرسش که آیا وضعیت امروز شهر متناسب با پیشینه تاریخی آن است، گفت: بازگرداندن تبریز به جایگاه واقعی خود در حوزههای اقتصاد، صنعت، بازرگانی، گردشگری، فرهنگ، حملونقل و نقش راهبردی آن در ارتباط ایران با قفقاز، آناتولی و اروپا، نیازمند همافزایی و عزم جدی مسئولان است.
صدیقی تأکید کرد: هر تصمیم و اقدام در تبریز باید هموزن نام بلند این شهر و در شأن مردمی باشد که میراثدار یک تاریخ پرافتخار هستند.
روز تبریز؛ فرصتی برای ارزیابی عملکرد مدیران
وی با بیان اینکه روز تبریز نباید صرفاً به یک مناسبت تقویمی محدود شود، افزود: این روز میتواند به فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات ماندگار مدیران تبدیل شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار میرود مسئولان استانی و شهری از امروز تا ۱۴ مرداد سال آینده، این مناسبت را به عنوان معیاری برای برنامهریزی و خدمترسانی قرار دهند و در این روز به مردم اعلام کنند چه اقداماتی فراتر از امور روزمره و در شأن نام تبریز انجام دادهاند.
صدیقی گفت: تبریز همواره در تاریخ ایران نقشآفرین بوده و امروز نیز مسئولیت ما برای ساختن آیندهای شایسته این جهانشهر، با توجه به همین پیشینه تاریخی، سنگینتر از گذشته است.
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