وزیر صمت عازم قرقیزستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، «سید محمد اتابک» در سفر دو روزه به قرقیزستان ضمن حضور در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با روسای دولت‌ها و رییس هیأت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز به صورت جداگانه دیدار خواهد کرد.

نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یکی از نشست‌های اصلی اجرایی در ساختار اتحادیه اقتصادی اوراسیااست؛ اتحادیه‌ای منطقه‌ای که با هدف همگرایی اقتصادی، تسهیل تجارت، کاهش موانع گمرکی و هماهنگی سیاست‌های اقتصادیمیان اعضا شکل گرفته است.

این نشست برای پیشبرد همکاری اقتصادی، حل مسائل اجرایی و تسریع یکپارچگی اقتصادی بین کشورهای عضو اوراسیا برگزار می‌شود.

پیش از این در ششم خردادماه امسال، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به نمایندگی از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، برای شرکت در پنجمین مجمع اقتصادی اوراسیا به شهر «آستانه» پایتخت قزاقستان سفر کرده بود.