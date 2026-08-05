تجمعات شبانه؛ صدای رسای مردم خراسان رضوی در میدان وحدت

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: «تجمعات شبانه» در خراسان رضوی نه فقط یک حضور فیزیکی، که فریادی است از سرِ شعور؛ پاسخی محکم به جنگ روانی دشمن که گمان می‌کرد با رفتنِ قائدِ شهید، شیرازه‌ی این ملت از هم می‌پاشد. اما مردم، خود، راه شدند و خیابان‌ها، سنگر ایمان گشتند این اجتماعات، سپر امنیتی کشور شده‌اند. این حضور، یک رصدِ عمومی و یک دیده‌بانیِ هوشمندانه است که از هر خطای محاسباتی در ذهنِ دشمن جلوگیری می‌کند و نیروهای مسلح را برای نبرد در جبهه‌های بیرونی، آسوده‌خاطر می‌گذارد. در نگاه مردمی که این شب‌ها در شهرهای خراسان پرچم خون‌خواهی به دست گرفته‌اند، این بیرق‌ها دیگر صرفاً یک نماد نیستند؛ همچون تفنگی است در دستان سربازان میدان جهاد. این یعنی ما از مطالبه‌ی خونِ شهید دست نمی‌کشیم. این «بعثت» دوباره چنان رعبی بر دل کودک‌کشان صهیونیست و حامیانِ آمریکایی‌شان انداخته که تمام محاسبات‌شان را در هم کوبیده و به آنان یادآور شده که این ملت، مقتدرتر از همیشه ایستاده است.

اجتماعات شبانه؛ صدای رسا در برابر جنگ روانی دشمن

احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اهمیت استمرار تجمعات شبانه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود بر دو دغدغه مهم، یعنی تاب‌آوری مردم و جلوگیری از اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولان، تأکید کرده‌اند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین آثار تجمعات شبانه را تقویت امنیت داخلی دانست و گفت: حضور آگاهانه و شجاعانه مردم موجب شد امنیت کشور حفظ شود و گروه‌های آشوبگر، اغتشاشگر و گروهک‌های مسلح فرصت ورود و اقدام علیه امنیت کشور را پیدا نکنند.

وی بیان کرد: حضور مردم همچنین موجب شکل‌گیری همدلی، انسجام و وحدت کلمه شد. ملت ایران با وجود شرایط خاص کشور و از دست دادن رهبر خود، از همان شب نخست با حضور در صحنه، اتحاد و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

عظیمی‌راد افزود: تجمعات شبانه نوعی نظارت عمومی بر عملکرد مسئولان نیز به شمار می‌رود و مطالبات مردم می‌تواند از شکل‌گیری خطای محاسباتی در برابر دشمن جلوگیری کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حضور مردم در خیابان‌ها، امنیت داخلی را تأمین کرد و موجب شد نیروهای مسلح با آسودگی خاطر و تمرکز بیشتر، توان خود را برای مقابله با دشمن در خارج از مرزها به کار گیرند؛ به این ترتیب، میدان خیابان در اختیار مردم و میدان نبرد بیرونی در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفت.

وی ادامه داد: پیام تجمعات شبانه این است که مردم می‌توانند با تکیه بر وحدت ملی و امنیت ملی، ایران اسلامی را به سمت قله‌های پیشرفت، تعالی و سربلندی هدایت کنند.

سیستانی دیزقندی: تجمعات شبانه سرخس زمینه‌ساز اتحاد گروه‌های مختلف مردمی شده است

حجت‌الاسلام مجید سیستانی‌دیزقندی، مدیر اداره تبلیغات اسلامی سرخس، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تجمعات از همان روزهای نخست پس از شهادت آقای شهید ما، از دهم اسفند ۱۴۰۴، آغاز شد و تاکنون در مکان ثابتی ادامه داشته است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی سرخس با اشاره به نقش این تجمعات در تقویت امنیت روانی جامعه گفت: مردم بر استمرار قدرتمند این اجتماعات تأکید دارند و یکی از دلایل آن، احساس امنیتی است که در فضای شهر ایجاد شده است. در جریان حوادث هجدهم و نوزدهم دی‌ماه شهرستان سرخس از شهرهای آرام و سفید بود و اجازه شکل‌گیری تجمعات آشوبگرانه و فعالیت هسته‌های اغتشاش‌گر داده نشد.

وی ادامه داد: در این برنامه‌ها، دختران و پسران دانش‌آموز در بخش‌هایی مانند رجزخوانی و دکلمه‌خوانی حضور دارند که این موضوع موجب افزایش انگیزه و رغبت آنان شده است؛ یکی دیگر از برنامه‌های مورد استقبال مردم، بیرق‌گردانی نوجوانان است که با هماهنگی یکی از هیئت‌های شاخص شهرستان انجام می‌شود. دختران و پسران نوجوان با حمل بیرق‌های بزرگ با مضامین خون‌خواهی، ایران و اسامی مقدس اهل‌بیت(ع)، در حاشیه تجمعات به اجرای این برنامه می‌پردازند.

سیستانی دیزقندی با اشاره به فعالیت گروه‌های سرود در این اجتماعات اظهار کرد: چهار گروه سرود «عشاق‌المهدی»، «راسخون»، «وصال» و «آل‌طاها» از گروه‌های فعال سرخس هستند که در مسابقات کشوری شرکت کرده‌اند و برخی اجراهای آنان از شبکه‌های تلویزیونی نیز پخش شده است. سایر گروه‌های سرود مدارس و پایگاه‌های مقاومت نیز در مناسبت‌های مختلف با حضور در تجمعات شبانه، برنامه‌های خود را برای مردم اجرا کرده‌اند.

خروش شبانه مردم گناباد در پاسداری از انقلاب؛ پرچم خونخواهی بر دوشِ سربازان میدان جهاد

حجت‌الاسلام سید محمود رضوان‌پناه، مدیر اداره تبلیغات اسلامی گناباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد ملی و فراملی تجمعات پرشور و شبانه مردم گناباد در روزهای اخیر اظهار کرد: همان‌طور که قائد شهیدمان فرمودند، حرکت‌های حماسی این روزها در واقع بعثت دوباره مردم است؛ مردمی که برای حفظ و حراست از دین، ارزش‌های اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در حمایت از ولایت فقیه مبعوث شده و به میدان آمده‌اند. تمام تلاش آحاد مختلف جامعه نیز بر این است که هرچه باشکوه‌تر در این تجمعات شبانه حضور یابند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی گناباد با تشریح تأثیرات راهبردی این خروش مردمی در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی افزود: حضور پرشور مردم در میدان، علاوه بر ابعاد داخلی، در عرصه جهانی نیز بسیار اثرگذار است؛ این ایستادگی اقتدار کشور را در پشت میز مذاکرات تقویت کرده و در میدان نبرد نیز مایه دلگرمی و حمایت قاطع از ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای مسلح و دولتمردان در دولت و مجلس شورای اسلامی است.

وی حضور مردم در صحنه را تا زمان رضایت و اذن رهبر معظم انقلاب مستمر خواند و تصریح کرد: تا زمانی که رهبر عزیزتر از جانمان صلاح بدانند، این مردم در کف خیابان‌ها و در وسط میدان حضور خواهند داشت. در شرایط کنونی، حضور پرشور و پرثمر مردم در این شب‌ها خودش یک نوع جهاد عینی است. در این روزها و شب‌ها، بر دوش گرفتن پرچم، به‌ویژه پرچم خونخواهی امام شهید و انتقام، مانند تفنگی است که سرباز در میدان جنگ به دست می‌گیرد.

رضوان‌پناه خاطرنشان کرد: این جهاد بزرگ و سراسری مردم پس از شهادت قائد شهید، چشم دنیا را خیره کرده و محاسبات دنیاطلبان و کودک‌کشان آمریکایی و اسرائیلی را به کل برهم زده است. امیدواریم با استمرار و تقویت این حضور حماسی در صحنه‌های انقلاب، بیش از پیش شاهد شکوفایی و اقتدار روزافزون نظام اسلامی باشیم.

سیستانی‌دیزقندی همچنین به فعالیت‌های مرتبط با ترویج فرزندآوری اشاره کرد و گفت: مجموعه‌های مردمی فعال در حوزه جوانی جمعیت، در برنامه‌های مختلف فرهنگی حضور دارند و در تجمعات شبانه نیز فعالیت می‌کنند.