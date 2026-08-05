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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

پلمب ۲ باشگاه ورزشی متخلف و فاقد مجوز در بروجرد

پلمب ۲ باشگاه ورزشی متخلف و فاقد مجوز در بروجرد

بروجرد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از پلمب دو باشگاه ورزشی متخلف و فاقد مجوز در شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارش‌ها و نارضایتی‌های مردمی در خصوص انتشار محتواهای هنجارشکنانه و خارج از ضوابط در فضای مجازی که توسط گردانندگان برخی باشگاه‌های ورزشی تحت عنوان تبلیغات صورت می‌گرفت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس شهرستان بروجرد قرار گرفت.

با اقدامات تخصصی صورت‌گرفته، هویت عاملان این اقدامات شناسایی، در ادامه روند رسیدگی، تیم‌های مشترکی متشکل از کارشناسان پلیس نظارت بر اماکن عمومی و نماینده اتاق اصناف، به محل فعالیت این واحدها اعزام شدند.

در بررسی‌های میدانی مشخص شد که این مکان‌ها علاوه بر تولید و انتشار محتوای هنجارشکنانه، فاقد هرگونه مجوز قانونی برای فعالیت ورزشی بوده و به‌صورت غیرمجاز اقدام به جذب مشتری و فعالیت می‌نمودند، بلافاصله با هماهنگی قضائی، هر دو باشگاه ورزشی پلمب و پرونده آن‌ها جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

پلیس با هشدار به صاحبان اصناف تأکید کرد، کلیه فعالیت‌های صنفی در فضای حقیقی و مجازی باید در چارچوب قوانین باشد، شهروندان هرگونه فعالیت مشکوک و غیرمجاز صنفی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6909446

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