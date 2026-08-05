یه گزارش خبرگزاری مهر، پوستری با مضمون «وحدت مکرّراً و مؤکّداً تذکر داده شد» در کانال رهبر انقلاب اسلامی منتشر شد.

در این پوستر آمده است: «همانگونه که پیش از این مکرّراً و مؤکّداً تذکر داده شد، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی وظیفه‌ی همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته‌ انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور، مهم‌تر و حسّاس‌تر است.»

این پوستر برگرفته از پیام رهبر معظّم انقلاب درباره‌ حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران و تبیین مسائل مهم کشور در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ است.