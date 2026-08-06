غروب تلخ توسکاسرا؛ لزوم بازنگری در مدیریت سواحل مازندران

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: پنج جوان در چند دقیقه قربانی دریایی شدند که هر سال میلیون‌ها گردشگر را به سواحل شمال می‌کشاند.

حادثه غرق‌شدگی در پلاژ توسکاسرای رامسر، تنها یک تراژدی انسانی نبود؛ این حادثه زنجیره‌ای از پرسش‌ها را درباره نحوه مدیریت سواحل، اجرای تعهدات بهره‌برداران، نظارت دستگاه‌های اجرایی و وضعیت ایمنی طرح‌های دریایی ایجاد کرد، پرسش‌هایی که اکنون با ورود دستگاه قضایی، پلمب پلاژ توسکاسرا و آغاز بررسی همه ابعاد پرونده، به مهم‌ترین مطالبه افکار عمومی در غرب مازندران تبدیل شده است.

حادثه‌ای که آرامش ساحل را برهم زد

ساحل توسکاسرا در رامسر، مانند بسیاری از سواحل غرب مازندران، این روزها میزبان هزاران گردشگری است که برای فرار از گرمای تابستان، دریا را مقصد سفر خود انتخاب کرده‌اند. اما حادثه غرق شدن پنج جوان، فضای این ساحل را از شور تابستانی به اندوه و مطالبه‌گری تغییر داد؛ حادثه‌ای که بازتاب آن تنها به رامسر محدود نماند و به سرعت در سطح کشور انعکاس یافت.

پس از وقوع این حادثه، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی با حضور مدیران اجرایی، مسئولان امدادی و دستگاه قضایی برگزار شد تا ابعاد مختلف ماجرا مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار رامسر با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه کوتاهی در اجرای ضوابط و تأمین ایمنی سواحل قابل پذیرش نیست، از دستگاه‌های مسئول خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع نواقص و ساماندهی کامل این مجموعه اقدام کنند.

مسلم قبادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر از تعطیلی پلاژ توسکاسرا خبر داد و گفت: فعالیت گردشگری بدون رعایت استانداردهای ایمنی دیگر قابل پذیرش نیست.

دادستان رامسر؛ پرونده فقط متوجه بهره‌بردار نیست

همچنین سام‌خانیان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر، با لحنی صریح از عملکرد برخی دستگاه‌های متولی مدیریت سواحل انتقاد کرد و گفت: حفظ جان مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و هر شخص یا نهادی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده باشد، بدون اغماض تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به حادثه تلخ غرق شدن پنج جوان در ساحل توسکاسرا، این اتفاق را هشداری جدی برای بازنگری در مدیریت سواحل دانست و تصریح کرد بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد نواقصی در حوزه مدیریت، نظارت و اجرای ضوابط ایمنی وجود داشته است.

تخلف بهره‌بردار محرز است

به گفته دادستان رامسر، در صورت احراز قصور، مسئولیت صرفاً متوجه بهره‌بردار یا مدیر پلاژ نخواهد بود، بلکه هر دستگاه اجرایی یا مدیری که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده باشد نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

سام‌خانیان در ادامه با قرائت بخش‌هایی از پرونده بهره‌برداری این مجموعه، به تعهدات قانونی بهره‌بردار اشاره کرد؛ تعهداتی که شامل به‌کارگیری دست‌کم ۱۵ نیروی انسانی تخصصی از جمله مدیر ایستگاه، مدیر فنی، منجیان غریق ساحلی، قایقرانان، گارد داخل دریا، نگهبان و مسئول اطلاعات، استقرار ۶ دستگاه جت‌اسکی، سه فروند قایق کولاک، سه شاتل، یک دستگاه پاراسل، سه بنانا و تأمین سایر تجهیزات و امکانات رفاهی و امدادی بوده است.

به گفته وی، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخشی از این تعهدات اجرایی نشده و همین موضوع از محورهای اصلی بررسی پرونده قضایی است. علاوه بر این، نحوه صدور و تمدید مجوز، استعلام‌های اخذ شده از منابع طبیعی و دیگر دستگاه‌های مسئول، محدوده اجرای طرح و فرآیند نظارت بر عملکرد مجموعه نیز در دستور بررسی قرار گرفته است.

دادستان رامسر تأکید کرد: صدور مجوز پایان مسئولیت دستگاه‌های اجرایی نیست و همه نهادهای مرتبط از جمله اداره میراث فرهنگی، شهرداری، دریابانی و سایر دستگاه‌های مسئول موظف به نظارت مستمر بر اجرای دقیق ضوابط قانونی هستند. از همین رو دستور قضایی پلمب پلاژ توسکاسرا تا زمان رفع کامل نواقص ایمنی صادر شده و این مجموعه تا اجرای کامل تعهدات و تأیید مراجع ذی‌صلاح اجازه فعالیت نخواهد داشت.

از رامسر تا بابلسر و نوشهر؛ زنگ خطر برای همه سواحل مازندران

حادثه توسکاسرا تنها به تشکیل یک پرونده قضایی یا پلمب یک پلاژ ختم نشد؛ بلکه به نقطه آغاز بازنگری در مدیریت سواحل مازندران تبدیل شد. همزمان با ورود دستگاه قضایی در رامسر، دادستان شهرستان بابلسر نیز با ورود مستقیم به موضوع استقرار ناجیان غریق، بر اجرای دقیق پروتکل‌های ایمنی تأکید کرد و هشدار داد هرگونه کوتاهی در استقرار نیروهای امدادی و تجهیزات لازم، با برخورد قانونی همراه خواهد بود.

در همین راستا، دادستان بابلسر حفظ جان شهروندان و گردشگران را اولویت غیرقابل چشم‌پوشی دستگاه قضایی دانست و خواستار حضور مستمر ناجیان غریق در نقاط حادثه‌خیز شد. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شد که بخش قابل توجهی از سواحل مازندران در روزهای اوج سفر، با حجم گسترده‌ای از مسافران مواجه هستند و کوچک‌ترین خلأ در امدادرسانی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت سواحل

نقی کریمیان متولی سامانه هوشمندسازی سواحل کشور و مشاور رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت سواحل، هدف اصلی این سامانه را نظارت دقیق بر حضور ناجیان غریق، کنترل نقاط حساس و کاهش زمان واکنش در حوادث عنوان کرد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: هر دقیقه تأخیر در عملیات امداد و نجات می‌تواند سرنوشت یک انسان را تغییر دهد؛ از این رو هوشمندسازی، مکمل توان انسانی در مدیریت سواحل خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه امنیت جان مسافران و شناگران اولویت نخست مدیریت شهرستان است، بر هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، آمادگی دائمی نیروهای نجات غریق، تجهیز امکانات امدادی و اجرای کامل برنامه‌های طرح دریا تأکید کرد.

آمارها چه می‌گویند؛ ۱۹۶ نجات در برابر هشداری که باید جدی گرفته شود

همزمان با تشدید نظارت‌ها، آمارهای منتشرشده از سوی جمعیت هلال احمر مازندران، تصویری روشن از حجم مأموریت‌های امدادی در سواحل استان ارائه می‌دهد؛ آماری که نشان می‌دهد تنها از آغاز اجرای طرح تابستانه پیشگیری و کاهش غریق تاکنون، ۱۹۶ نفر از خطر غرق‌شدگی نجات یافته‌اند.

غلامعلی فخاری اشرفی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران، اعلام کرد: این طرح از ابتدای خردادماه در طول ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی استان آغاز شده و در اجرای آن چهار پایگاه دریایی، ۱۳ پست موقت ساحلی و ۳۲ تیم گشت موتوری با مشارکت ۱۳۶ نیروی هلال احمر و ۱۴۳۹ ناجی غریق فعالیت می‌کنند. به گفته وی، ۱۲ دستگاه آمبولانس، ۱۰ خودروی پشتیبانی و ۳۲ موتورسیکلت نیز برای پوشش امدادی سواحل به‌کارگیری شده‌اند.

وی گفت: بر اساس این گزارش، بیشترین آمار نجات‌یافتگان مربوط به شهرستان بابلسر با ۱۰۲ نفر بوده است. همچنین امدادگران هلال احمر علاوه بر عملیات نجات، صدها خدمت درمانی از جمله پانسمان، آتل‌بندی، کنترل فشار و قند خون، رسیدگی به گرمازدگی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی را ارائه کرده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران یکی از مهم‌ترین عوامل غرق‌شدگی را بی‌اطلاعی شناگران از وضعیت بستر دریا، وجود جریان‌های شکافنده و بی‌توجهی به هشدارهای ناجیان غریق دانست و تأکید کرد بسیاری از حوادث در مناطقی رخ می‌دهد که ورود به آب ممنوع اعلام شده است.

حادثه تلخ توسکاسرا اکنون به نقطه عطفی در مدیریت سواحل مازندران تبدیل شده است. از دستور قضایی برای پلمب یک پلاژ و تشکیل پرونده درباره ابعاد مختلف حادثه گرفته تا ورود دادستانی بابلسر، برگزاری جلسات تخصصی هوشمندسازی، افزایش نظارت در نوشهر و انتشار آمارهای نگران‌کننده هلال احمر، همگی نشان می‌دهد مسئولان تلاش دارند با اصلاح ساختارهای نظارتی، افزایش تجهیزات و تقویت حضور ناجیان غریق، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، تبدیل تجربه تلخ رامسر به نقطه آغاز اصلاحات اساسی در مدیریت سواحل است؛ اصلاحاتی که از صدور مجوز آغاز می‌شود، با نظارت مستمر ادامه می‌یابد و در نهایت باید به ایجاد ساحلی ایمن برای میلیون‌ها مسافری بینجامد که هر سال مازندران را مقصد سفر خود انتخاب می‌کنند. زیرا همان‌گونه که فرمانداران، دادستان‌ها و مدیران امدادی استان بر آن تأکید کرده‌اند، توسعه گردشگری بدون تضمین ایمنی، نه پایدار است و نه قابل قبول و حفظ جان مردم باید در رأس همه تصمیم‌ها قرار گیرد.

در کنار افزایش آمار نجات‌یافتگان، شمار قربانیان نیز زنگ خطر تازه‌ای را برای مدیریت سواحل مازندران به صدا درآورده است. بر اساس اعلام مسئولان هیأت نجات غریق و غواصی استان، از آغاز اجرای طرح سالم‌سازی دریا تاکنون ۲۲ نفر در سواحل مازندران جان خود را بر اثر غرق‌شدگی از دست داده‌اند که حادثه تلخ غرق شدن پنج جوان در ساحل توسکاسرای رامسر، سهم قابل توجهی از این آمار را به خود اختصاص داده است.

با وجود استقرار گسترده نیروهای امدادی، بی‌توجهی به هشدارها، شنا در مناطق ممنوعه و رعایت نکردن اصول ایمنی همچنان مهم‌ترین عامل وقوع حوادث مرگبار در سواحل استان است.