علیرضا کاکاوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آمار ایستگاه‌های هیدرومتری که همکاران ما طی هفته گذشته در مسیر رودخانه‌های استان داشته‌اند، احتمال اینکه در مناطق پایین‌دست سد «ایوشان» از جمله مسیر رودخانه «کشکان»، مشکلاتی برای بهره‌برداران و کشاورزان داشته باشیم، تصمیم بر این بود که رهاسازی آب سد «ایوشان» را به دوبرابر ظرفیت موجود انجام دهیم.

وی گفت: در این راستا بیش از شش میلیون مترمکعب بر ثانیه رهاسازی آب سد «ایوشان» انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، ادامه داد: در این راستا درخواست ما از باغداران و کشاورزان پایین‌دست سد «ایوشان» داریم که صرفه‌جویی و اصلاح در الگوی مصرف خود را مدنظر داشته باشند تا آب به طور عادلانه توزیع شود.