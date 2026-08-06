علیرضا کاکاوند در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آمار ایستگاههای هیدرومتری که همکاران ما طی هفته گذشته در مسیر رودخانههای استان داشتهاند، احتمال اینکه در مناطق پاییندست سد «ایوشان» از جمله مسیر رودخانه «کشکان»، مشکلاتی برای بهرهبرداران و کشاورزان داشته باشیم، تصمیم بر این بود که رهاسازی آب سد «ایوشان» را به دوبرابر ظرفیت موجود انجام دهیم.
وی گفت: در این راستا بیش از شش میلیون مترمکعب بر ثانیه رهاسازی آب سد «ایوشان» انجام میگیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، ادامه داد: در این راستا درخواست ما از باغداران و کشاورزان پاییندست سد «ایوشان» داریم که صرفهجویی و اصلاح در الگوی مصرف خود را مدنظر داشته باشند تا آب به طور عادلانه توزیع شود.
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