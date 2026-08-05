https://mehrnews.com/x3cKMb ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۵ کد مطلب 6909498 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۵ اجتماع شبانه مردم ارومیه در تداوم حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - مردم ولایی ارومیه در ادامه شبهای اقتدار ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6909498 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاه و هشتمین شب قرار عاشقی آبیک در شب ۱۵۸؛ حضور مردم، تداوم یک حرکت مردمی اجتماع حماسی مردم محلات در یکصد و پنجاه و هشتمین شب بیعت با رهبری ۱۵۸ شب حضور پرشور مردم آبپخش در گذرگاه مقاومت اجتماع مردم شهرکرد در بعث خیابانی ۱۵۸؛ شهرکردیها پرشور در خیابان برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
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