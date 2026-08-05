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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۳

بیست‌وششمین یادواره شهدای روستای علای سمنان برگزار شد

بیست‌وششمین یادواره شهدای روستای علای سمنان برگزار شد

سمنان- بیست‌وششمین یادواره شهدای روستای علای سمنان همزمان با ایام اربعین حسینی با حضور مردم، خانواده شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان در مسجد جامع این روستا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای روستای علای سمنان شامگاه چهارشنبه با حضور جمع کثیری از مردم ولایی و متدین این روستا در مسجد جامع برگزار شد.

جمعی از مسئولان، خانواده معزز شهدا، روحانیان، ایثارگران و جانبازان و پیشکسوتان عرصه جهاد و روزهای فخر و افتخار دفاع مقدس در این مراسم حضور داشتند.

این مراسم معنوی همچنین مقارن با ایام اربعین حسینی برگزار و مدیحه سرایی و سوگواری اربعین سالار شهیدان و یاران باوفایش بخشی از این مراسم بود.

این یادواره برای بیست و ششمین بار متوالی امسال با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

گرامی داشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همچنین گرامی داشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی محورهای اصلی این رویداد محسوب می شد.

کد مطلب 6909503

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