به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازهترین اظهارات خود مدعی شد که ایالات متحده دارای ذخایر عظیمی از مهمات، به ویژه انواع خاصی از آنها است.
این اظهارات ترامپ در واکنش به افشاگریهای برخی رسانههای مطرح آمریکا صورت گرفته است که از کمبود یا فقدان برخی موشکهای تهاجمی و رهگیر در ناوگان تسلیحاتی آمریکا به علت جنگ با ایران خبر داده و آن را یک بحران امنیتی قملداد کرده اند.
ترامپ بدون اشاره به زمان مورد نیاز برای تولید بسیاری از موشک های آمریکایی از جمله موشک های رهگیر تاد و پاتریوت مدعی شد که مقادیر زیادی از مهمات تولید شده و بر اساس نیاز به آمریکا ارسال شده است.
رئیس جمهور آمریکا افزود که شرکتهای دفاعی در حال کار برای ایجاد بیشترین تعداد کارخانه و تأسیسات تولیدی در تاریخ این کشور هستند.
وی با نادیده گرفتن اصل آزادی بیان صراحتا اعلام کرد که واشنگتن در حال حاضر تعقیب افشاگرانی که «اظهارات خائنانه» منتشر میکنند، را آغاز کرده و در تلاش خواهیم بود تا مجازاتهای حبس طولانیمدت را برای آنها اعمال کنیم.
شبکه «سیبیاس نیوز» آمریکا به تازگی به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که ایالات متحده در جریان جنگ با ایران، تقریباً تمام ذخیره جهانی خود از موشکهای دقیق دوربرد، به ویژه تمام موجودی موشکهای «اتکامز» را مصرف کرده است.
این شبکه به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت که در حال حاضر بیشترین نگرانی درباره تعداد موشکهای رهگیر مربوط به سامانههای «پاتریوت» و «تاد» است، زیرا مصرف آنها با سرعتی بیشتر از توان صنعت آمریکا برای جایگزینی یا تولید نمونههای جدید ادامه دارد.
پیش از این نیز سی ان ان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران، حدود ۸۰ درصد از ذخایر موشکهای سامانه پدافندی تاد و نزدیک به نیمی از موشکهای پاتریوت را مصرف کرده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی همچنین حدود نیمی از ذخایر موشکهای کروز «تاماهاوک» را نیز در جنگ با ایران مصرف کردهاند.
سیانان به نقل از منابع خود افزود که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا نسبت به کاهش خطرناک ذخایر مهمات وزارت جنگ این کشور هشدار دادهاند و این موضوع به یکی از نگرانیهای اصلی پنتاگون تبدیل شده است.
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