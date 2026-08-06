استفاده از خاک ما برای حمله به همسایگان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ائتلاف (اداره الدوله) اداره کشور عراق در بیانیه‌ای تأکید کرد که نباید از خاک این کشور به‌عنوان مبدأ حمله به کشورهای همسایه استفاده شود.

این ائتلاف همچنین اعلام کرد: افرادی که با اقدامات خود امنیت عراق را تهدید می‌کنند، خارج از چارچوب قانون هستند و باید با آنان مقابله شود.

ائتلاف اداره کشور عراق در ادامه حملاتی را که یگان‌های نیروهای مسلح عراق هدف آن قرار گرفته‌اند، محکوم کرد.

هفته گذشته بود که چند موضع از مراکز نظامی الحشد الشعبی در بخش های مختلف عراق از جمله در بصره و الواسط در جنوب این کشور هدف حملات مشترک آمریکا و عربستان قرار گرفت.

ائتلاف اداره کشور عراق همچنین بر حمایت از آنچه "انحصار سلاح در اختیار دولت خواند"، بر اساس برنامه دولت که به تصویب مجلس عراق رسیده، تأکید کرده است.

این ائتلاف در پایان خواستار پایبندی به جدول زمانی تعیین‌شده برای اجرای طرح انحصار سلاح در اختیار دولت تا پس از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵)شد.