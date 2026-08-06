  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۰

ائتلاف پارلمانی عراق:

استفاده از خاک ما برای حمله به همسایگان ممنوع است

استفاده از خاک ما برای حمله به همسایگان ممنوع است

یک ائتلاف در پارلمان عراق بر جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای حمله به همسایگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ائتلاف (اداره الدوله) اداره کشور عراق در بیانیه‌ای تأکید کرد که نباید از خاک این کشور به‌عنوان مبدأ حمله به کشورهای همسایه استفاده شود.

این ائتلاف همچنین اعلام کرد: افرادی که با اقدامات خود امنیت عراق را تهدید می‌کنند، خارج از چارچوب قانون هستند و باید با آنان مقابله شود.

ائتلاف اداره کشور عراق در ادامه حملاتی را که یگان‌های نیروهای مسلح عراق هدف آن قرار گرفته‌اند، محکوم کرد.

هفته گذشته بود که چند موضع از مراکز نظامی الحشد الشعبی در بخش های مختلف عراق از جمله در بصره و الواسط در جنوب این کشور هدف حملات مشترک آمریکا و عربستان قرار گرفت.

ائتلاف اداره کشور عراق همچنین بر حمایت از آنچه "انحصار سلاح در اختیار دولت خواند"، بر اساس برنامه دولت که به تصویب مجلس عراق رسیده، تأکید کرده است.

این ائتلاف در پایان خواستار پایبندی به جدول زمانی تعیین‌شده برای اجرای طرح انحصار سلاح در اختیار دولت تا پس از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵)شد.

کد مطلب 6909515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP NL ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      14 3
      پاسخ
      دادن سلاح مقاومت عراق به دولت عراق کاملا اشتباهه این خواسته خود آمریکا و رژیم صهیونیستی در خلع سلاح گروه های مقاومت در بسیاری از این کشورهاست به محض خلع سلاح شدن هرگز قادر به دفاع از خود و کشور خود حمایت از مردم در برابر حمله های بیگانه ها و خرابکاری ها و تروریست ها داعشی ها نخواهند بود
      • مهران IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
        8 6
        این موضوع داخلی عراق است و دولت عراق تصمیم گیر اصلی
    • NP NL ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      9 1
      پاسخ
      غرب و صهیونیست ها دشمنان مدت ها قادر به خلع سلاح شدن هیچ یک از جبهه ها گروه های مقاومت نشدن پس باید الان سراغ دولتمردان با شناخت ضعف های بزرگی که از دولتمردان این کشورها دارند برن فشار وارد کنند تا بتونن به اون نتیجه دلخواه همیشگی خواسته خودشون حتی برای آینده در این منطقه برسن
    • NP NL ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      44 2
      پاسخ
      اگه از من بپرسید که آیا دولت های منطقه ضعف های بزرگی نزد غرب دارند یا نه بله قطعا پاسخ من بله هست ضعف های بزرگی که دولت های منطقه برخی شخصیت های برجسته نزد غرب و صهیونیست دشمنان دارند . آمریکا شخصیت هایی رو در کشورها راس قدرت گماشته که ضعف هم داشته باشن مثل رییس جمهور سوریه یا همون لبنان کسایی که کلا مشکل دار دارای ضعف بزرگ باشند
    • NP NL ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      4 1
      پاسخ
      بهترین چیز برای غرب دشمنان شناخت ضعف و ضعف دولتمردان منطقه مقامات منطقه هست چیزی که برای قانع کردن مجاب کردن اهداف کثیف خودش حتی می تونه برای خلع سلاح کردن گروه های مقاومت در منطقه به عنوان برگ برنده استفاده کنند .
    • بینام IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      8 0
      پاسخ
      به چشم خود اعتماد نکن
    • اشنا IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      7 0
      پاسخ
      هر حمله از خاک همسایه هر کی میخاد باشه باشه باید طوفانی کوبیده بشه چراچون پایگاه متجاوز هست نباید پایگاه باشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها