https://mehrnews.com/x3cKMD ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۵ کد مطلب 6909520 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۵ حماسه حضور مردم زاهدان در شب ۱۵۶ زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و پنجاه و ششمین شب از شهادت قائد امت و در خونخواهی رهبر شهید اجتماع برگزار کردند. دریافت 42 MB کد مطلب 6909520 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان مینودشت میزبان تداوم اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران «تپ و تپگیری» در فرهنگ مردمداری سیستانیها آغاز مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاههای جنوب شرق کشور در زاهدان تداوم حضور شبانه مردم نگینشهر در حمایت از آرمانهای انقلاب و ایران برچسبها زاهدان رهبر شهید تجمع مردمی
نظر شما