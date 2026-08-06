  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۵

حماسه حضور مردم زاهدان در شب ۱۵۶

حماسه حضور مردم زاهدان در شب ۱۵۶

زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و پنجاه و ششمین شب از شهادت قائد امت و در خونخواهی رهبر شهید اجتماع برگزار کردند.

دریافت 42 MB
کد مطلب 6909520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها