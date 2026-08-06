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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۲

مینودشت میزبان تداوم اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران

مینودشت میزبان تداوم اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران

مینودشت- مردم مینودشت با حضور در تجمع شبانه، بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه شهدا تأکید کردند.

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کد مطلب 6909535

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