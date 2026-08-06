https://mehrnews.com/x3cKMW ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۲ کد مطلب 6909535 استانها گلستان استانها گلستان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۲ مینودشت میزبان تداوم اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران مینودشت- مردم مینودشت با حضور در تجمع شبانه، بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه شهدا تأکید کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6909535 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم زاهدان در شب ۱۵۶ صد و پنجاه و هفتمین موج حضور بجنوردیها در میدان اجتماع حماسی مردم زنجان در یکصد و پنجاه و هشتمین شب حضور در میدان ضیاءآباد در شب ۱۵۸؛ اجتماع مردم در ادامه مسیر عاشقی آبیک در شب ۱۵۸؛ حضور مردم، تداوم یک حرکت مردمی آوج در شب ۱۵۸؛ مردم در امتداد شبهای حضور گرد هم آمدند برچسبها گلستان مینودشت تجمع مردمی
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