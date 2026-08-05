https://mehrnews.com/x3cKJM ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ کد مطلب 6909380 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ بسته خبری شبانه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵میپردازیم. دریافت 17 MB کد مطلب 6909380 کپی شد مطالب مرتبط ۹ همت از منابع سیستان و بلوچستان به طرحهای آب و فاضلاب اختصاص دارد حماسه حضور مردم زاهدان در شب ۱۵۶ آغاز دسترسی ساکنان بریس و ۷ روستا به شبکه آب شرب «تپ و تپگیری» در فرهنگ مردمداری سیستانیها ۳۰ کیلومتر راه در محورهای جنوب سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید دستگیری ۳ قاچاقچی در مرزهای سیستان و بلوچستان انتصاب مشاور استاندار سیستان وبلوچستان در امورخیرین ومشارکتهای مردمی برچسبها بسته خبری زاهدان آب آشامیدنی
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