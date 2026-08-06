اختلاف خانوادگی به قتل جوان ۲۵ ساله در شاهرود منجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار کرد: در پی مراجعه مادری نگران به پلیس آگاهی و اعلام مفقودی فرزند ۲۵ ساله‌اش، موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، تخصصی و بررسی سرنخ‌های موجود، تحقیقات خود را برای شناسایی سرنوشت فرد مفقودشده آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: در جریان بررسی‌های تخصصی، ظن کارآگاهان به یکی از اعضای خانواده معطوف شد و با تکمیل تحقیقات، پدر ۶۰ ساله این جوان به عنوان مظنون شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر شد.

شائینی بیان کرد: متهم در مراحل ابتدایی تحقیقات، موضوع را انکار می‌کرد اما در ادامه و پس از انجام بازجویی‌های تخصصی، به ارتکاب قتل فرزند خود به دلیل اختلافات خانوادگی اعتراف کرد.

وی با اشاره به اعتراف متهم گفت: پدر ۶۰ ساله در جریان تحقیقات عنوان کرد که فرزند خود را در پی اختلافات خانوادگی به داخل یک حلقه چاه در حوالی شهرستان شاهرود انداخته است.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود تصریح کرد: پس از مشخص شدن محل دقیق چاه، نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و پیکر بی‌جان جوان ۲۵ ساله از عمق چاه خارج شد.

شائینی خاطرنشان کرد: متهم این پرونده در کمتر از ۴۸ ساعت پس از اعلام مفقودی شناسایی و دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

وی تأکید کرد: جزئیات بیشتر پرونده پس از طی مراحل قانونی و اعلام نظر مراجع قضایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.