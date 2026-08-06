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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۷

توقیف ۱۸۰ کیلوگرم فرآورده مرغ فاقد مجوز در میانه

توقیف ۱۸۰ کیلوگرم فرآورده مرغ فاقد مجوز در میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از کشف و توقیف ۱۸۰ کیلوگرم فرآورده‌های خوراکی مرغ فاقد مجوز حمل و مدارک بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس ایستگاه شهید فرجی شهرستان میانه در جریان کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۸۰ کیلوگرم فرآورده‌های خوراکی مرغ شامل دل، جگر، سنگدان و سایر بخش‌های خوراکی کشف شد که بررسی‌ها نشان داد این محموله فاقد مجوز حمل و مدارک بهداشتی لازم بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با بیان اینکه راننده قصد انتقال این محموله به خارج از شهرستان را داشت، گفت: پس از هماهنگی با مقام قضایی، فرآورده‌های کشف‌شده برای انجام اقدامات قانونی به شبکه دامپزشکی شهرستان میانه تحویل داده شد و پرونده متهم نیز برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

رفیعی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه حمل و جابه‌جایی غیرمجاز مواد غذایی فاقد مجوز و تهدیدکننده سلامت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6909583

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