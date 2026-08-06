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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

ثبت بیش از ۱۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در آذربایجان غربی

ثبت بیش از ۱۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در آذربایجان غربی

ارومیه - رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال جاری تا اواخر تیر ماه ، تعداد ۱۸ میلیون و ۲۱۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در این استان ثبت شده است.

محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان جوجه‌ریزی استان تا پایان تیرماه امسال نسبت به تعهد تعیین شده برای استان، رشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد و به ۵ میلیون و ۴۰۹ هزار قطعه رسیده است.

وی بیان کرد: از ابتدای مردادماه نیز تاکنون یک میلیون و ۸۵۰هزار قطعه جوجه‌ریزی ثبت شد.

اصغری افزود: در حال حاضر کمبودی در زمینه تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم استان نداریم، اظهار کرد: روزانه۲۹۳ تن مرغ در بازار استان توزیع می شود که مازاد نیاز استان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۶۷ واحد دارای پروانه در استان داریم، گفت: در این راستا ۸۴ درصد واحدها شامل ۶۷۴ واحد در استان جوجه ریزی کردند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۷۹۶ واحد مرغداری گوشتی، ۷۶ واحد گوشت مادر و ۳۸ واحد مرغ تخم‌گذار در آذربایجان غربی فعال هستند و این ظرفیت ها استان را به یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در کشور تبدیل کرده است.

وی اضافه کرد: تعداد ۹ زنجیره فعال طیور نیز در آذربایجان‌غربی فعالیت دارند و آذربایجان غربی، استان معین تامین گوشت مرغ چند استان دیگر کشور است.

کد مطلب 6909728

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
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      تاثیرش در قیمت‌ها چقدره؟! به هر میزانی که باید به سود و منفعت تولیدکننده توجه بشه لازمه سفره مردم رو هم در تظر بگیرید واقعا قیمت تخم مرغ شانه‌ای ۶۰۰ معقوله؟! البته به عقل مسوولینی که حقوق +۱۵۰میلیون دریافتی دارن خوبه ولی برای کارمند و کارگر ۱۸ الی ۲۰میلیون حقوق حقیقتا ظلمه و فهمش برای مسوولین ما انگار دشوار و غیرممکنه!

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