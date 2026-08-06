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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۸

۷۲۰ هکتار از شالیزارهای چالوس آماده برداشت است

۷۲۰ هکتار از شالیزارهای چالوس آماده برداشت است

چالوس- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس گفت: با مساعد بودن شرایط آب‌وهوایی، عملیات برداشت در ۷۲۰ هکتار اراضی شالیزاری از هفته آینده آغاز می‌شود.

عباس درزی نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت مکانیزه برنج در روستای اشکاردشت خبر داد و گفت: با فراهم بودن شرایط مناسب آب‌وهوایی، عملیات برداشت محصول از هفته آینده در بخش عمده‌ای از ۷۲۰ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان انجام خواهد شد.

درزی‌نیا اظهار کرد: نخستین برداشت مکانیزه برنج در روستای اشکاردشت انجام شده و این روند به‌تدریج در دیگر شالیزارهای شهرستان نیز گسترش می‌یابد.

وی با بیان اینکه استفاده از کمباین و روش‌های مکانیزه موجب افزایش سرعت برداشت و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود، افزود: مکانیزاسیون همچنین در کاهش ضایعات محصول و حفظ کیفیت برنج تولیدی نقش مؤثری دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس ادامه داد: با رسیدگی تدریجی محصول و تداوم شرایط جوی مناسب، پیش‌بینی می‌شود از هفته آینده برداشت برنج در سطح گسترده‌ای از شالیزارهای شهرستان انجام شود.

کد مطلب 6909591

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