۷۲۰ هکتار از شالیزارهای چالوس آماده برداشت است

عباس درزی نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت مکانیزه برنج در روستای اشکاردشت خبر داد و گفت: با فراهم بودن شرایط مناسب آبوهوایی، عملیات برداشت محصول از هفته آینده در بخش عمدهای از ۷۲۰ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان انجام خواهد شد.
درزینیا اظهار کرد: نخستین برداشت مکانیزه برنج در روستای اشکاردشت انجام شده و این روند بهتدریج در دیگر شالیزارهای شهرستان نیز گسترش مییابد.
وی با بیان اینکه استفاده از کمباین و روشهای مکانیزه موجب افزایش سرعت برداشت و کاهش هزینههای تولید میشود، افزود: مکانیزاسیون همچنین در کاهش ضایعات محصول و حفظ کیفیت برنج تولیدی نقش مؤثری دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس ادامه داد: با رسیدگی تدریجی محصول و تداوم شرایط جوی مناسب، پیشبینی میشود از هفته آینده برداشت برنج در سطح گستردهای از شالیزارهای شهرستان انجام شود.
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