علی غفاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت مکانیزه برنج در شالیزارهای این شهرستان خبر داد و گفت: نخستین عملیات برداشت امسال در سطح چهار هزار متر مربع از اراضی شالیزاری روستای باغبانکلای بخش چمستان آغاز شده است.
غفاری با اشاره به تداوم روند برداشت با وجود شرایط خاص جوی و محدودیتهای ناشی از مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: کارشناسان و کارکنان مراکز جهاد کشاورزی شهرستان با حضور مستمر در مزارع، بر روند برداشت و ارائه خدمات فنی به شالیکاران نظارت دارند تا عملیات بدون وقفه انجام شود.
وی با بیان اینکه شهرستان نور دارای ۱۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری است، افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، پیشبینی میشود حدود ۹۰ درصد از سطح شالیزارهای شهرستان امسال به صورت مکانیزه برداشت شود که این امر نقش مؤثری در کاهش هزینههای تولید، افزایش سرعت برداشت و حفظ کیفیت محصول خواهد داشت.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور ادامه داد: استفاده از ماشینآلات برداشت علاوه بر کاهش نیاز به نیروی انسانی، از ریزش دانههای برنج جلوگیری کرده و موجب افزایش بهرهوری در فرآیند تولید میشود.
غفاری با اشاره به میانگین عملکرد پنج تن شلتوک در هر هکتار خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد در پایان فصل برداشت، حدود ۵۰ هزار تن شلتوک از شالیزارهای شهرستان نور برداشت و روانه بازار شود.
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