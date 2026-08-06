فاز دوم روکش آسفالت کمربندی جنوبی قرچک وارد مرحله اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی، بر تسریع در اجرای عملیات روکش آسفالت کمربندی جنوبی (بلوار سردار شهید رضا علیزاده) تأکید کرد.
فرماندار قرچک در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی تردد و بهبود زیرساختهای حملونقل، اظهار کرد: روند اجرای پروژههای حوزه راه و حملونقل شهرستان بهصورت مستمر پیگیری میشود.
بر اساس این گزارش، با پیگیری فرماندار شهرستان، به همت اداره راهداری و حملونقل جادهای و با مشارکت شهرداری قرچک، عملیات اجرایی فاز دوم روکش آسفالت کمربندی جنوبی در دو مسیر رفت و برگشت و به مساحت حدود ۶۰ هزار مترمربع آغاز شده است.
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