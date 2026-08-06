سرهنگ عبدالرضا میرزایی در تشریح این حادثه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸ و ۴۰ دقیقه یک مورد واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور داران - تیران، محدوده ۱۰ کیلومتری تقیآباد به مرکز فوریتهای پلیسی اعلام شد.
وی افزود: در پی این حادثه، متأسفانه چهار نفر از سرنشینان خودرو شامل یک مرد ۶۲ ساله و سه زن حدود ۶۰ ساله به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.
فرمانده پلیس راه استان اصفهان با اشاره به بررسیهای کارشناسی صورت گرفته، گفت: علت این حادثه عدم توجه به جلو ناشی از خوابآلودگی راننده اعلام شده است.
سرهنگ میرزایی با تأکید بر اینکه خستگی و خوابآلودگی یکی از عوامل مهم وقوع تصادفات جادهای است، اظهار کرد: رانندگان باید پیش از آغاز سفر از آمادگی جسمی و روحی خود اطمینان حاصل کرده و در صورت احساس خستگی یا خوابآلودگی، در محلهای امن توقف و پس از استراحت کافی به مسیر ادامه دهند.
وی با اشاره به افزایش ترددها در محورهای مواصلاتی استان، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و پرهیز از هرگونه رفتار پرخطر، نقش خود را در کاهش حوادث و حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.
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