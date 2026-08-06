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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

شایعه «معافیت سربازان فراری» تکذیب شد

شایعه «معافیت سربازان فراری» تکذیب شد

سازمان وظیفه عمومی فراجا، شایعات فضای مجازی با عنوان «معافیت سربازان فراری» را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب شایعات فضای مجازی با عنوان «معافیت سربازان فراری» اعلام کرد: آن دسته از کارکنان وظیفه که به هردلیل خدمت سربازی خود را به اتمام نرسانده‌اند، می بایست وضعیت سربازی خود را از طریق یگان خدمتی تعیین تکلیف کنند و هیچ نوع معافیت جدیدی برای آنان در نظرگرفته نشده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: کارکنان وظیفه فراری در صورت عدم تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق یگان خدمتی، با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، استخدام، خروج از کشور و...، مواجه خواهند شد.

همچنین رسیدگی به هرنوع درخواست کارکنان وظیفه فراری از جمله معافیت پزشکی، کسرخدمت‌های سربازی بواسطه تاهل و فرزند و کسرخدمت ایثارگری والدین و ... در صورت تعیین تکلیف وضعیت فرار آنان از طریق یگان خدمتی قابل بررسی است.

در این اطلاعیه آمده است: تنها مرجع اطلاع رسانی اخبار وظیفه عمومی، پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و کانال‌های سازمان در پیام رسان‌های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ است و به اخبار کذبی که در فضای مجازی منتشر می شود، اعتماد نکنند.

کد مطلب 6909652
حبیب احسنی پور

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