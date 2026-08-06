به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین مرحله اردوی تیمهای ملی آبهای آرام در راستای آمادهسازی ملیپوشان برای حضور موفق در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، در مجموعه ورزشی دریاچه شورابیل اردبیل برگزار می شود.
استان اردبیل برای دومین مرحله متوالی، میزبانی اردوی تیم ملی آبهای آرام را بر عهده گرفته است؛ میزبانیای که نشاندهنده جایگاه ویژه این استان در توسعه قایقرانی کشور و ظرفیتهای استاندارد آن برای برگزاری اردوهای ملی است.
هدایت ملیپوشان در این مرحله از اردو بر عهده سرگی بوزوگلی، آرش بصارتدار و ایمان پورعزیز به عنوان مربیان تیمهای ملی خواهد بود و نادیه تالانک نیز به عنوان کمکمربی تیم بانوان در کادر فنی حضور دارد. همچنین شاهین مهرداد آذر سرپرستی اردوی آقایان و مهناز ابیزاده سرپرستی اردوی بانوان را بر عهده خواهند داشت.
شاهین مهرداد آذر، رئیس هیئت قایقرانی استان اردبیل، با اشاره به تداوم میزبانی استان از اردوهای تیم ملی اظهار کرد: هیئت قایقرانی استان با بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند دریاچه شورابیل، پایگاه قهرمانی و امکانات اجرایی موجود، شرایط لازم برای برگزاری نوزدهمین و بیستمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی آبهای آرام را فراهم کرده است تا ملیپوشان با آمادگی کامل راهی بازیهای آسیایی ناگویا شوند.
وی افزود: دریاچه شورابیل به دلیل برخورداری از شرایط مناسب برای برگزاری تمرینات تخصصی آب، یکی از مهمترین ظرفیتهای قایقرانی کشور به شمار میرود و خوشحالیم که با همکاری و تعامل سازنده با فدراسیون قایقرانی، زمینه برگزاری این مرحله از اردو در اردبیل فراهم شده است.
رئیس هیئت قایقرانی استان اردبیل خاطرنشان کرد: علاوه بر ظرفیتهای آبی دریاچه شورابیل، امکانات پایگاه قهرمانی و سایر زیرساختهای ورزشی استان نیز برای پشتیبانی از برنامههای تمرینی تیم ملی به کار گرفته شده است تا ورزشکاران در بهترین شرایط، تمرینات تخصصی، بدنسازی و برنامههای آمادهسازی خود را دنبال کنند.
اردوی بیستم تیمهای ملی آبهای آرام، بخشی از برنامهریزی فدراسیون قایقرانی برای آمادهسازی ملیپوشان جهت حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ است و میزبانی دوباره اردبیل، بیانگر اعتماد فدراسیون به توانمندیهای این استان در برگزاری رویدادهای ملی قایقرانی است.
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