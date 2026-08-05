به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای خود در سال‌های اخیر را به ثبت رساند. شاگردان روبرتو پیاتزا در ۱۲ مسابقه تنها سه پیروزی کسب کردند و ۹ بار شکست خوردند؛ نتیجه‌ای که تیم را تا آستانه از دست دادن سهمیه حضور در فصل آینده لیگ ملت‌ها پیش برد و اگر نتایج سایر رقبا به سود ایران رقم نمی‌خورد، خطر سقوط نیز کاملاً جدی بود. این عملکرد ضعیف همچنین باعث شد ایران پس از حدود یک دهه در رده‌بندی جهانی سقوط کند و به جایگاه نوزدهم جهان برسد.

با این حال عرشیا به‌نژاد با عملکردی درخشان در لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ و با ثبت ۳۲۴ پاس موفق، در رتبه پنجم برترین پاسورهای مسابقات قرار گرفت و نام خود را کنار مطرح‌ترین بازی‌سازان والیبال جهان ثبت کرد.

رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از ۱۳ تا ۲۲ شهریور به میزبانی فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود؛ مسابقاتی که اهمیت ویژه‌ای برای والیبال ایران دارد، چرا که قهرمان این رقابت‌ها سهمیه حضور در المپیک را کسب خواهد کرد.