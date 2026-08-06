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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

ظفرقندی: در ساخت بیمارستان باید دو اصل را رعایت کنیم

ظفرقندی: در ساخت بیمارستان باید دو اصل را رعایت کنیم

وزیر بهداشت، در خصوص بیمارستان سازی و توسعه مراکز درمانی در کشور، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی گفت: توسعه زیرساخت‌های درمانی باید بر اساس نظام سطح‌بندی، جمعیت و نیاز واقعی مناطق انجام شود، چراکه ساخت بیمارستان‌های بزرگ بدون توجه به این شاخص‌ها می‌تواند موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شود.

وی اظهار کرد: در حوزه توسعه بیمارستان‌ها باید دقت شود که ایجاد مراکز درمانی متناسب با نیاز جمعیتی و ظرفیت نیروی انسانی باشد.

ظفرقندی افزود: ساخت بیمارستان‌های بزرگ بدون در نظر گرفتن میزان مراجعه، ضریب اشغال تخت و تأمین نیروی متخصص، مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که ممکن است بیمارستان ساخته شود اما مراجعه‌ کننده کافی نداشته باشد، هزینه‌های آن تأمین نشود و پزشکان متخصص نیز تمایلی به ماندگاری در آن مرکز نداشته باشند.

وزیر بهداشت با اشاره به کمبود برخی رشته‌های تخصصی در کشور، گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات مهم، کمبود نیرو در رشته‌هایی مانند بیهوشی است و ورودی این رشته به میزان نیاز کشور نیست.

ظفرقندی ادامه داد: برای رفع این مشکل، بخشی از هزینه‌ها از سوی وزارت بهداشت تأمین می‌شود و بخشی نیز با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع مستقر در استان‌ها، به‌ ویژه در رشته‌های مورد نیاز، جبران خواهد شد.

کد مطلب 6909684
حبیب احسنی پور

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