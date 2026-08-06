افتتاح فاز دوم بیمارستان بوستان شیراز؛ افزایش ظرفیت خدمات تخصصی سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح فاز دوم مرکز آموزشی درمانی بوستان شیراز، این پروژه را یکی از طرحهای مهم توسعه زیرساختهای درمانی استان فارس دانست و گفت: با افتتاح این بخش، ۱۸۹ تخت جدید به ظرفیت این مرکز افزوده شده و امکان ارائه خدمات تخصصی و آموزشی گستردهتری فراهم شده است.
وی ادامه داد: مرکز آموزشی درمانی بوستان اکنون با برخورداری از بخشهای مختلف از جمله سلامت روان، بیماریهای عمومی، مراقبتهای ویژه و درمان مسمومیتها، نقش مؤثری در پاسخگویی به نیازهای درمانی مردم استان و بیماران ارجاعی از سایر مناطق کشور خواهد داشت.
وزیر بهداشت با بیان اینکه طرحهای افتتاحشده امروز در شیراز با اعتباری نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان اجرا شدهاند، افزود: توسعه این زیرساختها، علاوه بر افزایش ظرفیت درمانی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات سلامت و دسترسی بهتر مردم به خدمات تخصصی را فراهم میکند.
فارس؛ قطب درمانی جنوب کشور
ظفرقندی در ادامه، استان فارس را یکی از مهمترین قطبهای درمانی ایران توصیف کرد و گفت: مراکز درمانی این استان به دلیل برخورداری از تجهیزات پیشرفته، فناوریهای نوین و حضور پزشکان و اعضای هیئت علمی برجسته، در بسیاری از رشتههای تخصصی و فوقتخصصی خدماتی در سطح ملی ارائه میکنند.
وی افزود: هر سال شمار زیادی از بیماران از استانهای مختلف کشور برای دریافت خدمات درمانی به فارس مراجعه میکنند و در کنار آن، بیماران کشورهای همسایه نیز از ظرفیتهای پزشکی این استان بهره میبرند؛ موضوعی که جایگاه علمی و درمانی فارس را بیش از پیش برجسته کرده است.
وزیر بهداشت تأکید کرد: حفظ این جایگاه نیازمند سرمایهگذاری مستمر در توسعه زیرساختها، ارتقای کیفیت خدمات، تجهیز مراکز درمانی و حمایت از نیروی انسانی متخصص است.
ماندگاری پزشکان؛ پیشنیاز توسعه خدمات درمانی
ظفرقندی با اشاره به ضرورت حفظ سرمایه انسانی در نظام سلامت گفت: یکی از محورهای گفتوگو با استاندار فارس، برنامهریزی برای افزایش ماندگاری پزشکان و متخصصان در استان بود تا ارائه خدمات درمانی با کیفیت مطلوب استمرار داشته باشد.
وی اظهار کرد: حضور پزشکان مجرب و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنان، نقش تعیینکنندهای در ارتقای خدمات سلامت دارد و وزارت بهداشت این موضوع را به عنوان یکی از اولویتهای خود دنبال میکند.
ادای احترام به یک چهره ماندگار پزشکی
وزیر بهداشت در پایان با تسلیت درگذشت فرخ سعیدی، از پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: مرحوم سعیدی از چهرههای ماندگار پزشکی کشور بود که پس از بازگشت از آمریکا، سالهای متمادی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آموزش، درمان و تربیت نسلهای مختلف پزشکان پرداخت.
وی افزود: خدمات علمی و پزشکی این استاد برجسته، آثار ماندگاری در نظام سلامت کشور بر جای گذاشته است و جامعه پزشکی همواره یاد و نام او را با احترام و قدردانی گرامی خواهد داشت.
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