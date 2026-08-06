امیر بهمرد: در دفاع از ملت ایران، جان بر کف خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، ضمن گرامیداشت پانزدهم مردادماه، سالگرد شهادت شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی و نوزدهم مرداد ماه سالروز شهادت سرلشکر شهید خلبان حسین لشکری، بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام و تداوم راه پرافتخار آنان در پاسداری از عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
نیمهی مرداد ماه برای نیروی هوایی ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران، یادآور نام و یاد مردان مخلصی است که لباس رزمشان، خلعت شهادت ایشان شد.
سروهای رشید و دماوندهای شهیدی که نامآوریشان در تاریخ سالهای معجزه و مبارزهی مردم این سرزمین در هشت سال دفاع مقدس، ریشه در خاک جوانمردی داشت و اشداء علی الکفار و رحماء بینهم را با خون سرخ خویش مشق کردند.
محال است تاریخ ایران سربلند، سر به زیری و خشوع و تواضع نابغهی جنگ، سرلشکر خلبان عباس بابایی را از یاد ببرد و چه دور از ذهن است که فرزندان این آب و خاک، نام سیدالاسرای ایران، سرلشکر خلبان شهید حسین لشکری را مترادف با واژهی آزادی ندانند.
من و همرزمان غیورم در نیروی هوایی ارتش، همزمان با سالگرد شهادت این دو اسطورهی خوشنام تاریخ سرزمین مادریمان، با گرامیداشت یاد و خاطرهی ایشان و تأکید بر ضرورت زدودن غبار گمنامی از سیرهی عاشورایی و یاد و خاطرهی شهیدان، به ارواح ملکوتی آن مقربان حریم قدس الهی اطمینان میدهیم که در مسیر اطاعت از ولایت و دفاع از ملت بزرگ ایران در برابر تجاوز دشمنان قسمخوردهی این بوم و بر، میراثدارانی خلف و رهروانی جان بر کف خواهیم بود. انشاءالله.
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ خلبان بهمن بهمرد
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