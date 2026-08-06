به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم رضایی، در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای اخیر کشور، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل خون پاک شهدا، ایستادگی مردم و هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری است و همه مسئولان وظیفه دارند از این دستاورد بزرگ صیانت کنند.

وی با اشاره به جایگاه معنوی و فرهنگی استان زنجان، این استان را نماد شور حسینی، وحدت و همبستگی مردم دانست و افزود: آیین‌های باشکوه مذهبی زنجان، به‌ویژه اجتماعات حسینی، جلوه‌ای از قدرت نرم جمهوری اسلامی و الگویی از انسجام و همدلی مردم است که می‌تواند برای سایر نقاط کشور الهام‌بخش باشد.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با بیان اینکه دشمنان طی دهه‌های گذشته با شیوه‌های مختلف درصدد تضعیف ملت ایران بوده‌اند، تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، فشارهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و جنگ‌های نیابتی با هدف ایجاد اختلاف و تضعیف اراده ملت ایران دنبال شده است، اما هر بار این وحدت مردم، ایمان دینی و تبعیت از ولایت فقیه بوده که توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است.

سردار رضایی با اشاره به حوادث و تهدیدات اخیر علیه کشور، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داد هر زمان مردم، نیروهای مسلح و مسئولان در کنار یکدیگر و با محوریت ولایت فقیه عمل کرده‌اند، دشمن ناچار به عقب‌نشینی شده است. این انسجام ملی سرمایه‌ای بزرگ است که باید بیش از گذشته از آن پاسداری شود.

وی، ولایت فقیه را محور وحدت و انسجام جامعه اسلامی دانست و گفت: رهنمود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر «پشتیبان ولایت فقیه باشید» امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان داده است؛ چرا که حفظ وحدت حول محور ولایت، ضامن اقتدار، امنیت و استقلال کشور است.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت، افزود: امنیت صرفاً با اقدامات انتظامی و امنیتی محقق نمی‌شود، بلکه مشارکت مردم، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، پایه‌های اصلی امنیت پایدار را تشکیل می‌دهد و پلیس نیز خود را خدمتگزار مردم می‌داند.

وی همچنین با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و نیروهای انتظامی، تأکید کرد: سازمان انتظامی جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم و برای مردم بوده و رضایت مردم را بزرگ‌ترین سرمایه و افتخار خود می‌داند.

سردار رضایی با دعوت به حفظ همدلی و پرهیز از هرگونه اختلاف‌افکنی، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از وحدت و انسجام ملی صیانت کنیم؛ چرا که اقتدار جمهوری اسلامی ایران، آرامش جامعه و پیشرفت کشور در گرو همدلی مردم، مسئولان و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.