کاهش ۲۱ درصدی آمار وقوع جرائم خشن در شهرستان دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان بردیا پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت تجلیل از مقام خبرنگار در ستاد فرماندهی انتظامی دزفول برگزار شد با اشاره به کاهش آمار وقوع جرائم در این شهرستان، اظهار کرد: در سه ماه نخست سال جاری آمار وقوع جرائم خشن مانند تیراندازی هوایی، سرقت های مسلحانه و... در این شهرستان نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: همچنین آمار وقوع سرقت های مهم همچون سرقت از منازل و مغازه ها ۱۱ درصد و سرقت های خرد از قبیل سرقت محتویات داخل خودرو نیز نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ درصد کاهش داشته است که این امر ناشی از پیگیری و برنامه ریزی های پلیس، دستگاه قضا و سایر متولیان امنیت شهرستان از جمله شورای تامین شهرستان در زمینه ایجاد و افزایش نظم و امنیت است.

سرهنگ بردیا با اشاره به فعالیت های متعدد پلیس فتا در فضای مجازی شهرستان، افزود: خوشبختانه با برنامه ریزی ها و پیگیری های صورت گرفته جرایم سایبری شهرستان دزفول نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد کاهش و کشفیات این حوزه ۱۸ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با اشاره به گستردگی حوزه جغرافیایی و جمعیت ثابت و شناور این شهرستان گفت: برای بررسی عملکرد فرماندهی انتظامی دزفول نمی توان به چند عدد و رقم بسنده کرد چرا که حوزه فعالیت و تقسیم بندی جرایم متعدد و گسترده است و سبزپوشان پلیس دزفول در تمام ساعات شبانه روز همگام با سایر سازمان های متولی در راستای خدمات رسانی به مردم در حال انجام وظیفه هستند.

سرهنگ بردیا با اشاره به فعالیت گسترده فوریت های پلیس ۱۱۰، افزود: روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ خدمت از طریق تماس های مردمی صورت گرفته با سامانه ۱۱۰ توسط سبزپوشان نیروی انتظامی شهرستان انجام می شود.

وی با اشاره به مطالبه مردمی مبنی بر پاسخگو نبودن سامانه ۱۱۰ در برخی ساعات شبانه روز این امر را ناشی از حجم بالای تماس ها و امدادخواهی شهروندان و در نتیجه مشغول بودن تمامی خطوط ۱۱۰ دانست و افزود: افزایش ظرفیت پاسخگویی سامانه تلفنی ۱۱۰ پیگیری خواهد شد.

سرهنگ بردیا در خصوص انتشار کلیپ های سرقت در فضای مجازی از سوی برخی صفحات اینستاگرامی نیز گفت: متأسفانه این امر موجب از بین رفتن سرنخ های سرقت می شود به طوریکه سارقان با اطلاع از انتشار کلیپ های سرقت خود، اقدام به دستکاری و تغییر شواهد و سرنخ ها می کنند که این امر روند شناسایی و دستگیری آنان و در نتیجه کشف جرم را دچار اختلال می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان خواستار جلوگیری از انتشار چنین کلیپ هایی در فضای مجازی شد و گفت: وظیفه ما در این زمینه پیگیری و انعکاس این تخلفات به دستگاه قضایی بوده که این امر به ویژه طی مدت اخیر به خوبی انجام شده و تعداد زیادی از مختلفان به دستگاه قضا معرفی شده اند، مرجع قضایی نیز با صراحت در این خصوص اتمام حجت کرده است.

وی در خصوص تأمین امنیت برخی مناطق گردشگری پرتردد شهرستان توضیح داد: بهره بردارِ مناطقی از رودخانه دز همچون چالکندی و دره توبیرون نهادها و یگان های دیگری هستند اما پلیس نیز با توجه به وظیفه سازمانی نقش و وظایف خود را به خوبی در قبال این اماکن ایفا می کند.

سرهنگ بردیا با اشاره به برگزاری نشست و جلسه ای در ستاد پیشگیری از وقوع جرم شهرستان طی مدت اخیر، عنوان کرد: در این نشست اهمیت موضوع تامین امنیت اماکن گردشگری و چارچوب وظایف به تمامی دستگاه های متولی ابلاغ شده و مباحثی جهت تامین نظم و امنیت این اماکن شلوغ گردشگری مطرح و تدابیر متعددی نیز اندیشیده شده که در حال اجرا هستند، بنابراین اگر زیرساخت های لازم فراهم شوند پلیس نیز بیش از پیش در حوزه انتظامی و ضابطیت ایفای نقش خواهد کرد.