به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، با بیان اینکه خادمان موکب در قالب تیمهای تخصصی و سازمانیافته در مرز زرباطیه مستقر هستند، افزود: خدمات در سه حوزه فرهنگی، پشتیبانی لجستیکی و حمایت از زائران توان یاب و سالمند ارائه میشود و تمامی فرآیند خدمترسانی به صورت شبانهروزی ادامه دارد.
وی با اشاره به فعالیت موکب مردمی «محبان امام رضا(ع)» اظهار کرد: این موکب علاوه بر ارائه خدمات اسکان و رفاهی، پذیرایی از زائرین اربعین حسینی را نیز به طور مستمر صورت داده و ادامه دارد.
مسئول قرارگاه مرزی زرباطیه در ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران ادامه داد: برای رفاه بیشتر زائران، خدمات جابهجایی سالمندان و افراد کمتوان با ویلچر پیشبینی شد و موکب «مادر و کودک» نیز با امکاناتی نظیر فضای شیردهی، تعویض پوشک و محل استراحت مادران در حال ارائه خدمات است.
رحمانی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای جهادی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: با افزایش حجم تردد زائران، ظرفیت خدمترسانی نیز افزایش یافته و خادمان مستقر در سه شیفت کاری، بدون وقفه در حال ارائه خدمات هستند تا زائران، به ویژه سالمندان، افراد دارای محدودیت جسمی و خانوادههای دارای کودک، مسیر بازگشت خود را با آرامش و سهولت بیشتری طی کنند و این خدمت رسانی تا پایان روز جمعه ۱۶ مرداد در موکب محبان امام رضا علیه السلام ادامه دارد.
نظر شما