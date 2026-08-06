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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

تداوم خدمت‌رسانی موکب سازمان رفاه شهرداری تهران در زرباطیه

تداوم خدمت‌رسانی موکب سازمان رفاه شهرداری تهران در زرباطیه

مسئول قرارگاه مرزی زرباطیه در ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران، از تداوم فعالیت قرارگاه و موکب مردمی سازمان رفاه اجتماعی شهرداری تهران در مرز زرباطیه تا ۱۶ مرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، با بیان اینکه خادمان موکب در قالب تیم‌های تخصصی و سازمان‌یافته در مرز زرباطیه مستقر هستند، افزود: خدمات در سه حوزه فرهنگی، پشتیبانی لجستیکی و حمایت از زائران توان یاب و سالمند ارائه می‌شود و تمامی فرآیند خدمت‌رسانی به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

وی با اشاره به فعالیت موکب مردمی «محبان امام رضا(ع)» اظهار کرد: این موکب علاوه بر ارائه خدمات اسکان و رفاهی، پذیرایی از زائرین اربعین حسینی را نیز به طور مستمر صورت داده و ادامه دارد.

مسئول قرارگاه مرزی زرباطیه در ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران ادامه داد: برای رفاه بیشتر زائران، خدمات جابه‌جایی سالمندان و افراد کم‌توان با ویلچر پیش‌بینی شد و موکب «مادر و کودک» نیز با امکاناتی نظیر فضای شیردهی، تعویض پوشک و محل استراحت مادران در حال ارائه خدمات است.

رحمانی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای جهادی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: با افزایش حجم تردد زائران، ظرفیت خدمت‌رسانی نیز افزایش یافته و خادمان مستقر در سه شیفت کاری، بدون وقفه در حال ارائه خدمات هستند تا زائران، به‌ ویژه سالمندان، افراد دارای محدودیت جسمی و خانواده‌های دارای کودک، مسیر بازگشت خود را با آرامش و سهولت بیشتری طی کنند و این خدمت رسانی تا پایان روز جمعه ۱۶ مرداد در موکب محبان امام رضا علیه السلام ادامه دارد.

کد مطلب 6909766
حبیب احسنی پور

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