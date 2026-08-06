به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از روند اجرای یکی از طرحهای بزرگ صنعتی شهرستان بیجار اظهار کرد: توسعه زیرساختهای صنعتی از مهمترین برنامههای دولت در شهرستان است و اجرای این پروژه میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایهگذاری ایفا کند.
وی با اشاره به روند مطلوب اجرای عملیات عمرانی این مجموعه افزود: بر اساس آخرین گزارشهای فنی، پیشرفت فیزیکی پروژه از مرز ۶۹ درصد عبور کرده و بخشهای مختلف آن با سرعت مناسبی در حال اجرا است؛ به گونهای که برخی قسمتها حتی جلوتر از برنامه زمانبندی پیشبینی شده پیش میرود.
فرماندار شهرستان بیجار با بیان اینکه اجرای چنین پروژههایی نقش مهمی در آینده اقتصادی منطقه دارد، تصریح کرد: تکمیل این طرح علاوه بر تقویت ظرفیتهای صنعتی شهرستان، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم را برای جوانان منطقه فراهم خواهد کرد.
کاظمی ادامه داد: در بازدید انجام شده، روند اجرای بخشهای مختلف پروژه از جمله سازههای اصلی و نصب تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه عملیات اجرایی در این بخشها نیز مطابق برنامه و حتی فراتر از زمانبندی تعیین شده در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: امروز توسعه صنعتی یکی از محورهای اصلی پیشرفت شهرستان بیجار است و تلاش میکنیم با رفع موانع احتمالی، زمینه تکمیل هرچه سریعتر طرحهای تولیدی و صنعتی را فراهم کنیم.
فرماندار بیجار با تأکید بر حمایت مدیریت شهرستان از سرمایهگذاری گفت: فرمانداری در کنار دستگاههای اجرایی، تمام ظرفیت خود را برای تسریع در اجرای پروژههای بزرگ، رفع مشکلات اداری و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سرمایهگذاران به کار گرفته است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این مجموعه، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زنجیره ارزش در بخش صنعت تکمیل شده و زمینه رونق اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
کاظمی در پایان اظهار کرد: توسعه صنعت، توسعه اشتغال و افزایش تولید سه اولویت مهم شهرستان بیجار است و امیدواریم با تکمیل این پروژه و سایر طرحهای در دست اجرا، شاهد تحولی جدی در شاخصهای اقتصادی و صنعتی منطقه باشیم.
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