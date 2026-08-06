به گزارش خبرگزاری مهر مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری البرز از راهاندازی نظام متمرکز مدیریت و کنترل پروژههای عمرانی استان به دستور استاندار البرز و با پیگیری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و همکاری و نشست مشترک با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز خبر داد؛ اقدامی که با هدف استقرار حکمرانی هوشمند پروژهها، ایجاد داشبورد مدیریتی برخط و ارتقای نظام تصمیمسازی ،شفافیت و نظارت بر طرحهای عمرانی استان در دستور کار قرار گرفته است.
سید امیر فتاحیان با اشاره به برگزاری نشست تخصصی مدیریت و کنترل پروژههای عمرانی استان اظهار کرد: در اجرای دستور استاندار البرز مبنی بر ارتقای نظام نظارت بر پروژههای عمرانی، ایجاد یک نظام متمرکز برای جمعآوری، پایش، تحلیل، کنترل و گزارشدهی اطلاعات پروژههای شاخص استان همراه با طراحی و استقرار داشبورد مدیریتی هوشمند در دستور کار قرار گرفته است تا مدیران ارشد استان بتوانند بهصورت برخط، آخرین وضعیت اجرای پروژهها را رصد و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی افزود: این نظام با رویکردی یکپارچه، فرآیند مدیریت پروژههای عمرانی را از مرحله ثبت اطلاعات تا پایش پیشرفت، تحلیل عملکرد و ارائه گزارشهای مدیریتی پوشش خواهد داد و با فراهمسازی دادههای دقیق و بهنگام، نقش مؤثری در کاهش انحرافات اجرایی، تسریع در رفع موانع، افزایش هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و ارتقای بهرهوری ایفا خواهد کرد.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری البرز تصریح کرد: داشبورد مدیریتی پروژههای عمرانی استان بهعنوان هسته اصلی این راهبرد ،امکان پایش لحظهای شاخصهای عملکرد، پیشرفت فیزیکی و مالی پروژهها، تحلیل انحرافات زمان، هزینه و کیفیت، شناسایی پروژههای بحرانی و اولویتدار، رتبهبندی عملکرد دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشهای تحلیلی و تصمیمساز به استاندار محترم ،اعضا شورای برنامه ریزی و توسعه استان و مدیران اجرایی را فراهم خواهد کرد. فتاحیان تأکید کرد: با استقرار این نظام یکپارچه و بهرهگیری از داشبورد مدیریتی هوشمند، شفافیت، پاسخگویی و انسجام در اجرای طرحهای عمرانی استان به شکل محسوسی افزایش یافته و زمینه مدیریت کارآمد منابع، تسریع در تکمیل پروژهها، رفع بهموقع گلوگاههای اجرایی و تحقق اهداف توسعهای استان البرز بیش از گذشته فراهم خواهد ساخت.
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